Bondscoach Martínez: "Chadli was fenomenaal" GVS

23u34

Bron: VTM 0 BELGA

"Dit was een wedstrijd zoals we konden verwachten", vertelde bondscoach Roberto Martínez bij VTM. "Japan speelde heel dynamisch en wilde ons niet in ons spel laten komen. Maar we pakten het professioneel aan om te winnen en de nul te houden. Ik vond sommige spelers geweldig presteren. Chadli haalde een indrukwekkend niveau, ook al maakt hij niet veel minuten bij zijn club. Ook Vermaelen was fenomenaal. Mignolet hield de 0, wat altijd leuk is voor een doelman. En je merkt dat Kabasele het gewoon wordt om bij de Rode Duivels te spelen. Ik heb met andere woorden veel goede zaken gezien, we ontwikkelen ons goed en helpen elkaar waar nodig."

"Dat Depoitre en Januzaj geen kansen hebben gekregen? Het was moeilijk kiezen. Ze hebben goed getraind en ik wou zo veel mogelijk spelers aan het werk zien zoals Mirallas en Defour, maar ik kan niet iedereen inpassen in de twee matchen die we nu hebben gespeeld. We zijn nu eenmaal met 23."

Photo News