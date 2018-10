Bondscoach Koeman 'on-Hollands' nederig voor onze Gouden Generatie: “Geniet België, zulke spelers heb je niet elke vijf jaar” Bart Fieremans

16 oktober 2018

09u10 0 Rode Duivels Blaast de nieuwe frisse wind die Nederland tegen Duitsland toonde vanavond ook het nummer één van de wereld, België dus, omver? Het zou wat zijn. Voor Oranjecoach Ronald Koeman is de uitdaging tegen België even groot als het respect.

Oranje probeert zich na twee gemiste grote toernooien weer amechtig op de internationale kaart te voetballen. En er valt niet naast te zien: sinds Koeman in februari overnam, lijkt hij te slagen in die missie. Met de historisch hoge 3-0-zege tegen Duitsland als symbolisch ijkmoment. De stemming in Nederland sloeg helemaal om: er zit muziek in dit Oranje vol jonge talenten.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN