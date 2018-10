Bondscoach en spelers bejubelden Thierry Henry tijdens zijn periode bij Rode Duivels: "Beste wat me is overkomen" XC

13 oktober 2018

12u28 0 Rode Duivels Thierry Henry verlaat de Rode Duivels en wordt de nieuwe trainer van AS Monaco. De Fransman deelde bij ons nationale team ruim twee jaar lang zijn ervaring als gewezen topspits. En dat hij nuttig en geliefd was, maakten de bondscoach en Duivels váák duidelijk.

12/10/2018 – Martínez: “Hij leverde schitterend werk”

“Ik ben heel blij met wat Thierry ons heeft bijgebracht heeft - hij leverde schitterend werk. We zijn trots op wat hij hier gedaan heeft. Dankbaar ook. Dit zijn herinneringen voor het leven. Thierry zal altijd de steun blijven krijgen van het Belgische voetbal.”

14/09/2018 - Lukaku: "Beste wat me is overkomen"

Lukaku over zijn mentors Henry, Drogba en Anelka. "Die drie zijn de gasten die mijn alles waren toen ik opgroeide. Ik neem alle ervaringen die ze met me delen in me op. Zelfs als ze proberen om me te wijzen op de negatieve punten, is dat geen probleem. Die mannen hebben wat ik wil en ze vertellen me telkens weer: 'Je bent gevaarlijk, want je bent sterker dan wij waren.' Ik discussieer met Henry ook constant over snelheid. Geschoold worden door Thierry, Didier en Nico, is het beste wat me is overkomen."

28/06/2018 - Tielemans: "Idool voor ons"

"Hij is een idool voor iedereen binnen de groep. Iemand die heel vaak lacht en nog steeds een jongensmentaliteit heeft."

27/06/2018 - Lukaku: "Elke dag leer ik bij van hem"

"Elke dag leer ik bij van hem. De manier van bewegen, hoe ik de ruimtes moet opzoeken, de bal zo goed mogelijk kan controleren, voor de ploeg moet spelen. Híj kon dat allemaal."

02/06/2018 - Instagrampost Batshuayi

Michy Batshuayi adoreert Henry al van dag één. "Learn from the best", postte hij op zijn Instagram, met daarbij een foto aan de zijde van 'Titi'. Begin juni dit jaar volgde een nieuwe liefdesverklaring: "Remember how I used to look at Titi?? Who's looking at me now?" Batshuayi dweept met de voormalige wereldspits, zijn jeugdidool.

19/05/2018 - Martínez: "Aanwezigheid Henry van cruciaal belang"

"In België leeft het besef dat deze Rode Duivels een heel sterke ploeg vormen, maar inderdaad, zonder voorgeschiedenis is het moeilijk om uit te vogelen hoe we precies in het WK moeten groeien. In dat opzicht is de aanwezigheid van Thierry Henry van cruciaal belang. Thierry maakte deel uit van een generatie die met zijn land voor het eerst het WK heeft gewonnen in 1998. Hij brengt dus wel wat knowhow mee voor deze generatie. Bovendien heeft hij oog voor detail en kan hij veel gevoel voor empathie opbrengen voor de aanvallers in het team."

16/06/2017 - Martínez: "Henry weet wat interlandvoetbal inhoudt"

"Ik wist niet wat ik moest verwachten, toen ik bij de Rode Duivels solliciteerde. Als trainer van een club was interlandvoetbal een last, maar ik zie dat de spelers er veel belang aan hechten. Net als de supporters. Nu is het zaak om ons talent om te zetten in succes. Daarom is Thierry Henry zo belangrijk als assistent - hij weet uit ervaring wat dat proces inhoudt."

10/05/2017 - Jones (toen T2): "Blij dat we iemand met zijn ervaring aan boord hebben"

"De Rode Duivels mogen niet denken dat er nog kansen komen. Die komen er niet, je moet het juiste moment grijpen. Deze spelers zijn 25 à 27 jaar, ze zitten op de top van hun krachten. Ze hebben ervaring én de fysieke capaciteiten om die ervaring aan te wenden. Het is tijd. Thierry Henry heeft de spelers daar al een keer of twee op de juiste manier op aangesproken. We mogen heel blij zijn dat we iemand met zijn ervaring aan boord hebben. Hij heeft het meegemaakt en hij heeft het waargemaakt. Er is niets motiverender dan de wereldbeker winnen. En het is haalbaar."

29/01/2017 - T. Hazard: "Gaan veel van hem leren"

"Ik denk dat ik niet alleen ben als ik zeg dat Henry voor veel jongens van onze generatie een idool was. Hij was ook meteen heel sympathiek. Ik denk dat we nog veel van hem gaan leren." Dat zei ook Defour: "Hij heeft veel ervaring en zal vooral de aanvallers kunnen helpen. Op training hield hij zich low-profile, maar wanneer het nodig was, deed hij zijn duit al wel in het zakje."

27/08/2016 - Martínez: "Henry wordt belangrijk voor ons"

"De ervaring van stafleden met grote toernooien is daarbij belangrijk. Graeme Jones heeft al met een aantal Belgische spelers gewerkt in Engeland, zijn ervaring zal belangrijk zijn voor de spelers. Maar Thierry Henry brengt iets totaal anders. Hij weet welke mentaliteit nodig is om de droom na te jagen om iets speciaals te winnen. Hij wordt heel belangrijk in onze staf."