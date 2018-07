Bomvolle Grote Markt wacht op Duivels, die eerst nog gehuldigd worden op paleis sam

15 juli 2018

15u08

Bron: pn/belga 0

De Grote Markt van Brussel staat al sinds 13 uur bomvol voor de Rode Duivels, die worden gehuldigd op het balkon van het stadhuis. Dat is voor het eerst sinds het WK voetbal in Mexico in 1986.

De supporters wachten in de warme zon, maar maken er toch een feestje van. Eerder op de dag werd Duivelse delegatie al ontvangen op het koninklijk paleis. Niet in kostuum, maar gewoon in hun rode truitjes en voetbalbroekje.