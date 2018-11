Blamage! Van 0-2 naar 5-2: arrogante Belgen verzuipen in Zwitserland en missen Final Four in Nations League YP/ODBS

18 november 2018

22u35 95 Zwitserland ZWI ZWI 5 einde 2 BEL BEL België Rode Duivels De Rode Duivels staan weer met de voeten op de grond. Van 0-2 voor naar 5-2. De arrogantie afgestraft. Weg Final Four in de Nations League.

Zeventien minuten waren er amper gespeeld in Luzern toen Thorgan Hazard met zijn tweede goal van de avond België op rozen trapte. Een parel van een doelpunt dat ons met nostalgie deed mijmeren over die voorbije zomer en dat WK in Rusland, toen ook Kevin De Bruyne op die wijze heerlijk uithaalde tegen Brazilië. Blijkbaar was dat ook zo voor de Duivels: na die 0-2 zakte de ploeg als een pudding in elkaar die zelden zo slecht smaakte.

De ietwat verrassende 4-3-2-1, met Chadli in de ploeg ten nadele van Batshuayi, leek opnieuw een geslaagde zet van Martínez. De uitvoering van zo’n systeem met een ‘valse negen’ -Dries Mertens- is alles behalve evident, maar als het werkt is het een lust om te zien. De Zwitsers wisten niet waar ze het hadden met al die lopende Duivels rond zich. Al na 68 seconden verslikte Elvedi zich, waarvan Thorgan profiteerde om zijn eerste te maken. Vier goals moest Zwitserland maken na de dubbel van man-in-vorm Thorgan - die Final Four van de Nations League kon ons echt niet meer ontsnappen.

Die arrogante gedachte werd België fataal: weg intensiteit, weg duelkracht. Drie kwartier lang werd pijnlijk duidelijk dat we dan helemaal niet het nummer één van de wereld zijn. Niemand die zich geroepen voelde de boel op sleeptouw te nemen. Akkoord, zonder een sterkhouder in elke linie (Vertonghen/De Bruyne/Lukaku). Vooral de totale wanorde in de driemansdefensie viel op. Met Boyata als meest prominente brokkenpiloot, maar ook Kompany en Alderweireld deelden in de malaise en op links had een bijzonder slappe Chadli het erg lastig met Mbabu. Die versierde eerst een wel erg lichte penalty, omgezet door Rodriguez, waarna Seferovic tot twee keer toe profiteerde van Belgische desorganisatie. Van 0-2 voor naar 3-2 nog voor de pauze - zo groot is het verval onder Martínez nog nooit geweest.

En ook na de pauze meer kommer en kwel. Seferovic miste eerst nog de dodelijke vierde goal, toen Shaqiri voorzette en Elvedi licht devieerde was de afgang wel compleet. Eden dan maar zoeken: Sommer stond pal. Batshuayi kwam Chadli vervangen, maar het was Seferovic die er in de slotfase doodleuk 5-2 van maakte. ‘Die Nati’ had ook het geluk aan haar zijde toen Hazard nog tegen de deklat knalde. Weg leuke matchen tegen Nederland/Frankrijk of Engeland volgend jaar in juni. Wat een blamage.

