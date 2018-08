Birger Verstraete fier op eerste selectie: "In mijn stoutste dromen niet aan gedacht" Rudy Nuyens

15u11 0 Rode Duivels Birger Verstraete (24) stond op met een kater na de Europese uitschakeling van AA Gent, maar even na de middag kreeg hij het nieuws te horen dat hij voor het eerst geselecteerd is als Rode Duivel.

"Hier had ik in mijn stoutste dromen niet aan durven denken", zegt de middenvelder van AA Gent. "Ik vind het ongelooflijk dat ik opgeroepen ben temidden van zo’n generatie Rode Duivels, met zoveel klassespelers. Ik ben enorm tevreden, maar het is ook een beloning die niet uit het niets komt. Het is het bewijs dat je in het voetbal altijd vooruit moet kijken en hard moet blijven werken."

"Ik ben fier dat ik deel mag uitmaken van de Rode Duivels, ook al omdat er de voorbije jaren toch weinig spelers uit de Jupiler Pro League de selectie haalden. Maar ik ben nu al bezig met onze wedstrijd van zondag op Cercle, waar ik de teleurstelling van Bordeaux een beetje hoop weg te spoelen. Deze selectie geeft een goed gevoel, maar de volgende dagen primeert de club."

"Geweldige uitdaging"

"Daarna kan ik me focussen op de Rode Duivels. Ik kijk er naar uit om te trainen tussen al die fantastische spelers. Het is een geweldige uitdaging om te tonen dat ik ook daar van waarde kan zijn en het niet bij deze ene selectie te laten. Maar voor mij verandert dit op zich niets. Ik blijf dezelfde en ik besef heel goed dat ik me in de eerste plaats bij AA Gent moet blijven laten zien."

Verstraete komt volgende week niet helemaal onder onbekenden terecht. "Als jonge kerel heb ik bij Club Brugge nog met Thomas Meunier gespeeld", zegt Verstraete. "Jongens als Trossard, Dendoncker en Castagne ken ik ook nog van bij de beloften. Het wordt leuk om hen weer te zien in deze omstandigheden."