Betrokken bij elke aanval: Kevin De Bruyne is back Kjell Doms

11 juni 2019

23u03 0 Rode Duivels KDB is back. Nu helemaal. Kevin De Bruyne (27) was de aanjager bij de Rode Duivels. In de slotfase zette hij zelf de kroon op het werk met een knappe goal.

Betrokken bij elke aanval. Kevin De Bruyne voetbalde gretig. Wat eindeseizoensmatch, welke vakantie? Kevin De Bruyne wilde nog één keer zijn stempel drukken alvorens af te zwaaien voor een paar weken. ‘KDB’ heeft als gevolg van een aantal blessures natuurlijk wel minder minuten op de teller dan de rest van zijn makkers bij de Duivels. Martínez had tegen Schotland een andere rol in gedachten voor De Bruyne dan afgelopen zaterdag tegen de Kazakken. Tielemans voetbalde op het middenveld naast Witsel waardoor De Bruyne een linie hoger ging voetballen. Wellicht de sterkte formatie die Martínez op dit moment kan opstellen. De Bruyne maakt het echt niet uit waar hij speelt. Hangend vanaf rechts, maar steeds de kaats opzoekend centraal. De Bruyne joeg op een goaltje. Herinnert u zijn laatste nog? Die schicht in Kazan die de Rode Duivels toen voorbij Brazilië loodste.

Ook nu kreeg De Bruyne kansen om te scoren. Hazard zette hem na een schitterende dribbel alleen voor het Schotse doel, maar Marshall duwde de bal van De Bruyne met een knappe reflex over. Even later was hij er opnieuw dicht bij. De Bruyne veroverde zelf de bal diep op de Schotse helft en na een tik van Lukaku haalde hij verschroeiend uit met links. Zoef. Net naast de verste paal. Als afwerker was het net niet voor De Bruyne, dat was het ook als aangever. Witsel kopte zijn hoekschop op Marshall en Lukaku probeerde een assist van de Bruyne achter het steunbeen binnen te tikken. Kevin De Bruyne was veruit de gevaarlijkste man voor de Duivels, maar het was wel Lukaku die ons land kort voor rust dik verdiend op voorsprong zette.

De Bruyne ging na rust gewoon op zijn elan door en bleef de aanvalsgolven van de Duivels regisseren. Marshall moest zich volledig strekken om een gevaarlijk zwabberende vrijschop van De Bruyne uit doel te houden. De Heizel gunde hem zijn goaltje, Marshall niet. Nog niet. Nóg maar eens proberen. Randje zestien, hard naar de verste hoek op aangeven van Hazard. Opnieuw bracht de Schotse goalie redding, Lukaku nam de rebound in ontvangst en schoof zijn tweede van de avond binnen.

Diep in de toegevoegde tijd kreeg De Bruyne dan toch waar hij al een hele avond naar op zoek was, die goal. Met een lage schuiver in de verste hoek zette hij zelf het uitroepteken achter een geweldige match. De Rode Duivels met of zonder De Bruyne, het blijft een wereld van verschil. Jammer dat het seizoen gedaan is, tot in september Kev.