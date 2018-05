Beth Thompson, al zeventien jaar de soulmate van Roberto Martinez: "Hij heeft zich altijd afgezet tegen roken en drinken" Sven Van Londersele

29 mei 2018

14u27

Bron: Humo 0 Rode Duivels Straks hoopt Roberto Martinez (44) in Rusland met de Rode Duivels de Wereldbeker in de lucht te mogen steken. Daarvoor zal hij op alle steun van vrouwlief Beth Thompson (36) kunnen rekenen. In een interview met Humo gaf de Schotse een unieke kijk in de ziel van de bondscoach. "Roberto zal altijd zichzelf blijven, de negativiteit van het voetbal zal nooit vat op hem krijgen."

Martinez en Thompson leerden elkaar kennen toen de Spanjaard zelf nog actief was als voetballer bij het Schotse Motherwell. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in het hotel waar de toen 19-jarige Thompson aan de slag was als jobstudente. "We raakten aan de praat en zaten meteen op dezelfde golflengte, werden bevriend en uiteindelijk ook verliefd. We zijn niet meer uit elkaars leven verdwenen. Pas toen ik mijn studies had afgerond, op mijn 21ste, kon ik eindelijk naar hem toe. Hij veranderde mijn leven helemaal."

Een ommekeer van 180 graden dus voor de jonge Schotse, maar intussen zijn ze al zeventien jaar onafscheidelijk. "Wat mij destijds aantrok in hem, was zijn positivisme. In de harde voetbalwereld is dat tegenwoordig een verademing. Roberto leert voortdurend bij als coach, maar als persoon zal hij nooit veranderen. De hardheid en negativiteit van het voetbal zullen nooit vat op hem krijgen. Het is ook gewoon onmogelijk om ruzie te maken met hem (lacht)."

De niet-selectie van Radja Nainggolan zorgde voor bakken kritiek aan het adres van Martinez, maar het sloeg het koppel niet uit hun lood. "Ik heb de Premier League meegemaakt, dus ik ben wel wat gewoon (glimlacht). Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat Roberto nooit lichtzinnig beslissingen neemt, zowel professioneel als thuis. Hij is een oprechte man die altijd vooraf alle mogelijke gevolgen van zijn daden overloopt." (lees verder onder de foto)

Roberto Martinez leeft, net als andere trainers, voor zijn job. Maar de Spanjaard is daarnaast ook een echt familiemens. "Voetbal zal altijd op de eerste plaats staan, maar op de momenten die er toe doen zal hij het nooit tussen ons laten komen. Hij zal mij en ons dochtertje (Luella, 5 jaar, red.) nooit in de steek laten. Dat wéét ik gewoon. Daarom nemen we ook alle belangrijke beslissingen samen." Een van die ingrijpende momenten was de keuze voor de Rode Duivels. "Toen het aanbod kwam, zag ik meteen zoveel geloof bij hem. Op dat ogenblik wist ik: 'Dit doen we!'. Zijn aanstelling gaf Roberto ook nieuwe zuurstof. Een nieuwe generatie spelers klaarstomen als de sterren van morgen: er is weinig dat hij liever doet dan dat."

Martinez verwacht dat zijn spelers dan ook de nodige discipline, zoals hijzelf, aan de dag leggen, zo beaamt Thompson. "Hij heeft een gezonde levensstijl. Tegen roken en drinken heeft hij zich altijd afgezet. Het enige glas alcohol dat Roberto ooit gedronken heeft, was op onze trouw. Hij was nadien niet meer in staat om te speechen (lacht). Hij is dan ook van mening dat je als sporter zorg moet dragen voor je lichaam, want dat is het instrument waarmee je je brood verdient." Roberto Martinez wil, net als zijn echtgenote, met de Rode Duivels in Rusland de kers op de taart te zetten na twee jaar hard werk. "We hopen zijn 45ste verjaardag samen te kunnen vieren met de finale. Ook voor onze dochter zou het een geweldige ervaring zijn."