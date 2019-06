Benteke: “Mijn seizoen was slecht, maar het kan snel gaan voor een spits, kijk maar naar Origi” DMM

06 juni 2019

16u50 0 Rode Duivels Ook vandaag weer twee Rode Duivels aan het woord in de aanloop naar de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Schotland. Youri Tielemans en Christian Benteke namen het woord. Die laatste hoopt na enkele moeilijke maanden weer vertrouwen op te doen bij de nationale ploeg.

Het is niet het seizoen geweest van Christian Benteke. De spits van Crystal Palace miste een deel van het seizoen door een knieblessure. Bovendien kwam hij maar één keer tot scoren. Te weinig voor een speler waar de Engelse club nog 35 miljoen euro voor betaalde aan Liverpool. In die zin rijzen er ook vragen over Bentekes toekomst in Engeland.

“Op 2 of 3 juli komen we voor het eerst samen met Crystal Palace, dus dan sta ik er gewoon weer voor mijn ploeg”, vertelde Benteke. Ik heb nog een jaar op mijn contract en dat wil ik eerbiedigen.” Benteke hoopt vooral om het tij zelf te kunnen keren. “Ik weet dat het vorig seizoen slecht was, nu wil ik gewoon beter doen. Of ik inga op vermeende interesse uit China? Zeg nooit ‘nooit’, maar op dit moment niet.”

“Het was als jonge speler altijd mijn droom om in Engeland te voetballen. Het is moeilijk om nog aan iets anders te denken als je voetbalt in de competitie van je dromen. Benteke beseft wel dat hij op een scharnierpunt in zijn carrière is beland. “Ik ben nu 28 dus het is belangrijk om goeie keuzes te maken. Al kan het voor een spits natuurlijk snel gaan. Kijk maar naar Origi bij Liverpool.”

Tot slot werd Benteke ook nog gepolst naar de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid. De twee zijn al tien jaar boezemvrienden bij de Rode Duivels. “Toen ik Eden iets meer dan tien jaar geleden ontmoette, vertelde hij me al dat hij in ‘het witte huis’ wilde voetballen. We spraken er vaak over onder elkaar. Hij weet waar hij naatroe wil, ik hoop dat het snel in orde komt.”