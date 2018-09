Benteke, Fellaini en Mignolet passen voor Schotland, Roef als vierde doelman bij de selectie Redactie

05 september 2018

15u17

Bron: Belga 2

Tweeëntwintig Rode Duivels tekenden vanochtend present op training in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Yannick Carrasco en Koen Casteels waren opnieuw van de partij. Eden Hazard ontbrak, de reden van zijn afwezigheid is nog niet bekendgemaakt.

Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Nacer Chadli en Christian Benteke namen niet deel aan de training. Davy Roef, doelman bij Waasland-Beveren, werd opnieuw opgetrommeld door bondscoach Roberto Martinez.

In de namiddag raakte vervolgens bekend dat Benteke, Fellaini en Mignolet de interland van vrijdag tegen Schotland zeker niet halen. Davy Roef blijft daardoor als vierde doelman bij de selectie. Voor Fellaini en Benteke worden voorlopig geen vervangers opgeroepen.

De Rode Duivels bereiden zich voor op de oefeninterland tegen Schotland (vrijdag in Glasgow) en het Nations Leagueduel tegen IJsland (11 september in Reykjavik).