Benteke dreigt 2de WK op rij te missen: "Ik besef: Rusland is ver weg" Kristof Terreur

31 maart 2018

01u00

Bron: Play Sports 1 Rode Duivels Hij neemt de bokshandschoen op. Christian ­Benteke (27) huilt niet in een hoekje na zijn niet-selectie voor de Rode Duivels. Na een minder seizoen bij Crystal Palace lijkt Rusland plots ver weg. "Dat gevoel heb ik ook." Op hoop van zegen gaat ‘Big Ben’ op zoek naar goals.

Liever had Christian Benteke vandaag de voeten laten spreken, niet de mond. Hij trachtte de afwijzing door Roberto Martínez te laten bezinken. Zijn mening over die verrassende niet-selectie tegen Saoedi-Arabië wilde hij eigenlijk nog voor zichzelf houden, maar dat was zonder PLP gerekend, het productiehuis van de Premier League.

In de contracten tussen clubs en rechtenhouders, zij die jaarlijks honderden miljoenen betalen om wedstrijden uit te zenden, staat dat elke club elke week een speler ter beschikking moet stellen voor interviews en dat minstens twee keer per seizoen. Op aandringen van PLP en Sky Sports voerde Crystal Palace donderdag ­Benteke op voor binnen- en buitenlandse tv-zenders, waaronder ook PlaySports. Om te praten over zijn moeilijk seizoen, het gebrek aan goals (amper 2), zijn revanchegevoelens tegenover Jürgen Klopp, man die hem aan de kant schoof bij Liverpool. Dat zijn WK-stek in gevaar is na de plotse niet-selectie, was een welkome bonus.

"Na de bekendmaking heeft de bondscoach me opgebeld", zei Benteke aan de televisiestations. "De precieze uitleg blijft tussen ons. Of ik verrast was? Ja en nee. Nee, omdat ik wist dat ik niet het beste ­seizoen uit mijn carrière speel. Dat is wel ­duidelijk. Anderzijds was ik er tot vorige week wel elke keer bij. Op een blessure na heb ik geen enkele selectie gemist sinds ­Martínez bondscoach is. Telkens hij een beroep op me deed, was ik er klaar voor. Betrokken ook. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat die niet-selectie geen pijn deed. Dat is voor elke speler zo. Ik bleef achter bij mijn club, samen met acht à tien andere spelers. Iets wat ik niet meer gewend was. Het is frustrerend, maar er zijn maar twee zaken die ik kan doen. Ofwel laat ik het hoofd hangen en ga ik in een hoekje liggen huilen. Ofwel recht ik mijn rug en ga ik vechten voor mijn plaats."

Duelleren met Origi

Hij neemt de uppercut op de kin, maar buigt niet. Fierheid, geloof, opvoeding, rake opmerkingen en tegenslagen uit het verleden maken de strijder in hem los – in zijn dromen zelfs het beest. Toch beseft hij maar al te goed dat hij in de pikorde serieus is afgegleden. Achter Romelu Lukaku – onbetwistbaar – en Michy Batshuayi vecht hij met Divock Origi om plaats drie. Voor een tweede keer op rij dreigt hij een WK te missen. Toen hij Brazilië miste door een afgescheurde achillespees had hij het gevoel dat er hem iets werd afgenomen. Een lot dat hij geleidelijk aan leerde aanvaarden.

Benteke: "Natuurlijk heb ik het gevoel dat mijn selectie in gevaar is. Het zou pijn doen om Rusland te missen. Het zou een grote ontgoocheling zijn. Zeker omdat ik er altijd bij was. Anderzijds weet ik ook vanwaar ik kom. Ik neem alles in mijn carrière als een bonus. Als ik doelpunten zou scoren, dan zou ik me geen zorgen moeten maken. ’t Is niet zo dat ­enkel ik slechte wedstrijden speel, maar de ­anderen zijn wel trefzeker. Het ­probleem is niet dat Michy aan de lopende band scoort, ik moet gewoon mijn niveau ­opkrikken." Te beginnen tegen Liverpool. ‘Big Ben’ gaat op zoek naar zijn derde.