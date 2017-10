Belgium Ultras dreigen met boycot voor wedstrijd tegen Japan DMM

De Belgium Ultras, een kleinere supportersgroep van de Belgische nationale ploeg, gaat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan komende maand in het Jan Breydelstadion boycotten.

"Het is voor ons ondenkbaar om een wedstrijd van onze Duivels bij te wonen in het stadion van vice-voorzitter Bart Verhaeghe. Hij is medeplichtig aan de niet-toekenning van bouwvergunningen voor het nationale voetbalstadion. Zo is het waarschijnlijk zijn uiteindelijke doel om ervoor te zorgen dat de Duivels gaan spelen in Brugge, in het nieuwe stadion van de club waar hij voorzitter van is."



"De tweede reden is dat we niet kunnen instemmen met de houding van de spelers en de federatie na de wedstrijd tegen Cyprus. De spelers hebben na die wedstrijd niet eens de moeite genomen om hun trouwe fans te groeten en dit is onaanvaardbaar." Vrijwilligers hadden voor die wedstrijd voor 14.000 vlaggen en een tifo in het stadion gezorgd.



TOM GOYVAERTS/GMAX Agency