Belgische sportmannen presteren (tijdelijk) beter dan Nederlanders: "Nooit een cultuur gehad van de beste opleiders" Willem Vissers

16 oktober 2018

09u55

Bron: De Morgen 0 Rode Duivels De Nederlandse sportman moet het tegenwoordig vaak afleggen tegen de Belgische sportman. Maar dat is vooral toeval, stellen Jan Mulder en Herman Brusselmans in De Morgen voor de derby der Lage Landen.

Kleine Hazardjes kweken in een laboratorium; dat bestaat niet, stelt voetbalanalist Jan Mulder. Talent dient zich aan. Organisatie en structuur kunnen prestaties aanzwengelen, maar zijn niet zaligmakend. Sportsucces ontluikt ook uit inspiratie, chaos, toeval of armoede.

Dit stuk is dus geen gevolg van een wetenschappelijke studie. Het is een momentopname, een opvallend moment waarop de Belgische man op meerdere sportvelden beter presteert dan de Nederlander, die in eigen land op sportief gebied al was overvleugeld door de verrichtingen van de vrouw. Maatstaf is de wereldranglijst. Het kleinere België staat veel hoger dan Nederland in de grootste sport, voetbal, met plaats één tegenover zeventien op de zogenoemde FIFA-ranking. In hockey, jarenlang het domein van Nederlands succes, is België derde en Nederland vierde op de mondiale lijst.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN