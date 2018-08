Belgische reporter duwt Neymar pijnlijke WK-nederlaag tegen Rode Duivels onder de neus. Én superster reageert ook TLB

07 augustus 2018

11u56

Bron: Eleven Sports 3

Eleven Sports-reporter Rodrigo Vissers is voor geen kleintje vervaard. Vissers waagde zich in het verleden al aan een 'Missie Messi', met als doel zijn Argentijns idool te ontmoeten. Die uitdaging ligt inmiddels al een tijdje achter hem en daarom waagde de vliegende reporter zich aan een nieuwe opdracht: Neymar ontmoeten. Anderlecht-doelman en Eleven-cocommentator Frank Boeckx daagde Vissers uit om vanwege de Belgische voetbalnatie excuses over te maken aan Neymar voor de WK-uitschakeling door de Rode Duivels.

Vissers trok naar Brazilië, waar Neymar een acte de présence gaf op de 'Neymar Jr’s Five', een internationaal voetbaltoernooi dat hij samen met sponsor Red Bull uit de grond gestampt heeft om straatvoetbal te promoten. De Eleven-reporter kreeg de aanvaller van Paris Saint-Germain ook héél even voor zijn microfoon. "Neymar, ik ben van de Belgische televisie. Excuses voor de wereldbeker", riep Vissers Neymar toe. "Het is niet erg, dat is voetbal", antwoordde de Braziliaan, waarna een lachje volgde. Neymars PSG-ploegmaat Thomas Meunier hoeft zich dus niet al te veel zorgen te maken: de Braziliaan heeft de Rode Duivels duidelijk al vergeven...

HIER kunt u de volledige reportage bekijken.