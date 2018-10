Belgische fans bedanken Rode Duivels met reuzenspandoek LPB

12 oktober 2018

De Belgische fans hebben de Rode Duivels nog eens bedankt voor hun prachtprestatie op het voorbije WK in Rusland. Vlak voor de aftrap van het duel tegen Zwitserland rolde een indrukwekkend spandoek van de tribunes in het Koning Boudewijn-stadion. Daarop één woord: 'M3RCI'. Vanavond is het voor de Duivels hun eerste thuiswedstrijd na het WK, waar de troepen van Roberto Martínez knap derde eindigden.