Belgische beloften rollen Malta op en doen prima zaak richting EK, Schrijvers en Dimata aan het kanon MH

07 september 2018

18u53 0 Rode Duivels Opdracht volbracht voor de Belgische beloften. In en tegen Malta werd het 0-4 na een potje schietoefeningen. De Jonge Duivels blijven op koers voor het EK 2019 in Italië.

Winnen, liefst met een karrenvracht aan goals. Tegen dwergstaat Malta bleek dat in maart vorig jaar geen sinecure voor de Jonge Duivels. Aan Den Dreef werd de dwergstaat toen met máár 2-1 geklopt. Vanavond liep het in het Centenary Stadium -een mulitifunctioneel stadion dat plaats biedt aan zo’n 3.000 fans- een stuk vlotter. Na 18 minuten stond er al een 0-2-voorsprong op het bord. Landry Dimata effende het pad na een hoekschop, kapitein Siebe Schrijvers verdubbelde zeven minuten later. Anderlecht- en Club-youngsters aan het kanon. Drie punten dan al in de pocket. Maar ondanks twaalf doelpogingen en negen hoekschoppen bleef het 0-2 bij de rust.

Op het uur achtte Dodi Lukebakio zijn moment gekomen. De aangever van het eerste doelpunt prikte ditmaal zelf de 0-3 binnen. In de Bundesliga mocht hij bij Fortuna Düsseldorf tot dusver een kwartier opdraven, vanavond werd Lukebakio tien minuten voor het einde naar de kant gehaald. Invaller Aaron Leya Iseka zorgde twintig minuten voor affluiten voor het slotakkoord: 0-4.

Om groepswinst strijden de Jonge Duivels met Zweden, dat vanavond Hongarije ontvangt. Indien Zweden in dat duel aan het langste eind trekt, komt het opnieuw naast België aan de leiding in groep 6 – al hebben de Zweden een beter doelsaldo. Kans is groot dat de beslissing op de slotspeeldag valt. Dan trekken Walem en zijn jongens naar Scandinavië. Ook als het daar misloopt, blijft er een vangnet: de vier beste tweedes spelen immers play-offs.



Nog dit: kwalificatie voor het EK heeft ook gevolgen voor de Olympische Spelen. Indien België op het EK de halve finales bereikt, mag het naar Tokio 2020.