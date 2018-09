Belgische beloften omzeilen klip in Hongarije en strijden half oktober in Zweden om rechtstreeks EK-ticket Manu Henry

11 september 2018

19u49 2 Rode Duivels Opdracht met verve volbracht voor de Jonge Duivels in Hongarije. Dankzij twee goals van Dimata en eentje van kapitein Schrijvers houden de Belgische beloften de kansen op rechtstreekse kwalificatie voor het EK gaaf.

Afspraak op 16 oktober in Scandinavië. Willen de jongens van Johan Walem een rechtstreeks ticket voor het EK 2019 in Italië bemachtigen, moeten ze dan afrekenen met Zweden. Maar laat ons wel wezen: deze generatie Jonge Duivels hoort thuis op dat kampioenschap. Eind maart bleek Hongarije al geen waardemeter voor de Jonge Duivels. Aan Den Dreef konden we toen dezelfde score optekenen – goals van Schrijvers, Lukebakio en Dimata. Ook in het Szusza Ferenc Stadion van Ujpest had België vanavond de Hongaren vanaf het eerste fluitsignaal in zijn greep. De 0-1 van Dimata -de derde kwalificatiematch op een rij waarin de Anderlecht-aanvaller prikt- na twintig minuten was een logisch gevolg. Hij jaste een afgeweken voorzet van Schrijvers met links tegen de touwen.

20' 0-1 ! First goal of the game by @Dimata9 !#U21EURO #HUNBEL⁰#REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/R4e0lDFaVo Belgian Football(@ Belgianfootball) link

't Mag duidelijk zijn: de offensieve weelde van dit elftal is groot. Met Lukebakio en Mbenza op de flanken heeft Walem snelheid ten over. Dimata als diepe negen is een certitude, terwijl kapitein Siebe Schrijvers net achter dat aanvallende trio uitstekend tot zijn recht komt. Al miste de Club-middenvelder bij een 0-0-stand zelf twee kansen. Aan de overzijde moest Jackers pas op slag van rust een eerste keer vol aan de bak. De 21-jarige Genk-doelman ranselde een overhoekse kopslag uit zijn doel. Prima save. Ook na rust hielden de Jonge Duivels relatief makkelijk stand. Al bleef het met de krappe voorsprong soms bibberen. Dimata nam vanop de stip uiteindelijk alle twijfels weg. Tweeklapper voor de spits in vorm. Schrijvers tekende met een afgeweken knal nog voor het slotakkoord: 0-3. En of het hem deugd deed.

Doordat Zweden vanavond verloor tegen Turkije, telt België als groepsleider drie punten meer dan de Scandinaviërs. De Jonge Duivels hebben wel een minder doelsaldo dan de Zweden. Moest België groepswinst half oktober mislopen, heeft het nog een vangnet. De vier beste tweedes strijden in een barrageronde immers voor de laatste EK-tickets. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.