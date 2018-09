België straks opnieuw het nummer één van de wereld op FIFA-ranking ODBS

11 september 2018

23u41 4 Rode Duivels Het moet nog bevestigd worden door wereldvoetbalbond FIFA, maar dankzij de Belgische zege in Reykjavik klimmen de Rode Duivels straks weer naar het nummer één op de FIFA-ranking.

Drie puntjes slechts was het verschil tussen België, het nummer twee, en wereldkampioen Frankrijk in de FIFA-ranking van vorige maand. Maar omdat Frankrijk, enkele dagen voor de zege tegen Oranje, in Duitsland op 0-0 bleef steken en België zowel in Schotland als in IJsland won, komen we op gelijke hoogte met de Fransen qua aantal punten. Alleen zou het cijfer na de komma in het voordeel van 'Onze Jongens' pleiten. Officiële bevestiging volgt op 20 september, wanneer de nieuwe lijst vrijgegeven wordt door de FIFA.

Het is niet de eerste keer dat België als beste voetballand door het leven mag gaan - wat betreft de FIFA-ranking althans. Van november 2015 tot april 2016 stonden de Duivels ook al op de nummer één. Ter vergelijking: in juni 2007 stond België nog op nummer 71, onze laagste ranking ooit.

Dat die nummer één onder de Duivels echter niet meteen leeft, in tegenstelling tot het winnen van een EK of WK, blijkt uit de quote van Lukaku na zijn twee goals in Reykjavik: "Iedereen ziet ons nu als een van de best voetballende teams ter wereld en het komt erop aan constant te blijven presteren, maar die nummer één is uiteindelijk geen echte prijs. We zijn nu al bijna tien jaar samen met deze groep, nu is het aan ons om te bewijzen dat we ook prijzen kunnen pakken."

