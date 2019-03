België-Rusland in goede banen geleid door ref die poos terug samen met Virgil Van Dijk nog wereld rondging YP

19 maart 2019

19u18

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft de Roemeen Ovidiu Hategan (38) aangeduid als spelleider voor het EK-kwalificatieduel tussen de Rode Duivels en Rusland, donderdagavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion.

Hategan, sinds 2008 internationaal scheidsrechter, was in juni 2018 de ref in de vriendschappelijke interland tussen de Rode Duivels en Costa Rica (4-1). Drie jaar eerder leidde hij de kwalificatiematch van België tegen Cyprus (5-0) voor het EK 2016.

In 2012 floot de Roemeen de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League tussen Kopenhagen en Club Brugge (0-0). Twee jaar later was hij de scheidsrechter in de terugmatch van de vierde voorronde in de Europa League tussen Hull City en Lokeren (2-1).

Van Dijk consoling the Referee Ovidiu Hategan after the game against Germany.



Ovidiu had recently lost his his mother. 😢 pic.twitter.com/cEiVH7B8HT Funny Footy Quotes(@ FunFootyQuote) link

In november gingen beelden rond van Ovidiu, die na afloop van de Nations League-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland werd getroost door Virgil van Dijk. De Roemeen had tijdens de rust vernomen dat zijn moeder overleden was.

Met het duel tegen Rusland openen de Rode Duivels hun EK-kwalificatiecampagne. Zondag spelen ze in Nicosia tegen Cyprus. In groep I zijn verder ook Schotland, Kazachstan en San Marino ondergebracht.