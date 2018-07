België plukt de vruchten van opleiding Anderlecht: 35% van onze Rode Duivels hebben paars-witte roots SDD

06 juli 2018

17u21

Bron: Caño Football, The Guardian 0 Rode Duivels De academie van Anderlecht oogst veel lof in het buitenland – en terecht. Van de Rode Duivels op het WK zijn er maar liefst 35% afkomstig van de jeugdacademie van Anderlecht. Vincent Kompany, Youri Tielemans, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Marouane Fellaini, Leander Dendoncker en Adnan Januzaj passeerden allemaal door de poorten van de paars-witte recordkampioen.

Brits journalist Alex Chapman wilde namens Caño Football wel eens weten hoe die sterren opgeleid werden. Hij trok naar de jeugdopleiding van Anderlecht en sprak daar met de peetvader van de opleiding, gewezen Anderlechtmiddenvelder, Jean Kindermans.

“Het was eigenlijk Lukaku’s vader die ons aanspoorde om een samenwerking aan te gaan met scholen. Op 15-jarige leeftijd was Romelu beroemd aan het worden en trok hij veel interesse aan van buitenlandse clubs. Hij vertelde me: 'Lille, Lens, Auxerre en Saint-Étienne allemaal geïnteresseerd waren in zijn zoon en dat al die clubs zijn zoon zouden kunnen voorzien van een school, logement en een voetbalopleiding. Daar is alles.' Een paar maand later startten we het ‘Purple Talents Project – nu meer dan tien jaar later heet het ‘Purple Talent Programme’ – aangezien het niet langer een project is.”

Jean Kindermans gaat verder: “Wij hebben bij Anderlecht een filosofie waarbij we focussen op het ontwikkelen van het voetbaltalent op het veld, maar tegelijkertijd zijn we ook heel hard bezig met de schoolprestaties van onze jongeren. Voor Romelu vertrok naar school, kwam hij altijd een uur oefenen op afwerken.”

"Oog voor talent in Brusselse regio"

Kindermans is vol lof over over de paars-witte academie. Hij vindt dat Anderlecht een oog voor talent heeft voor jongeren uit de Brusselse regio: “We focussen op de jongeren uit deze regio. Als een jongen nét dat extra talent heeft, zullen we iets verder zoeken. Maar het is zeer zwaar om een jongen uit zijn familie te trekken. Dan bieden we die een gastfamilie aan in plaats van elke dag twee of drie uur te moeten pendelen naar de club.”

Net als de regio Brussel bezit Anderlecht ook een enorme culturele diversiteit. Die diversiteit zorgt ervoor dat de coaches en begeleiders bij Anderlecht met elk individu anders omgaan. Kindermans verklaart: “Anderlecht is de straat, wij zijn de spiegel van de gemeenschap. Brussel is zoals Londen, Parijs of zoals eender welke grote stad; de culturele diversiteit is een groot voordeel voor ons. Neem nu Vincent Kompany, zoon van een Afrikaanse vader en een Belgische moeder, uit een bescheiden familie, opgegroeid in de straten van Brussel.”

Ook voor Kompany heeft de jeugdcoördinator niets dan lof: “Ik heb geen glazen bol, maar ik ben ervan overtuigd dat hij ooit nog een grote rol zal spelen bij Anderlecht. Hij is een geboren leider met veel kwaliteiten op het veld, maar eigenlijk heeft hij nog meer kwaliteiten naast het veld. Een geboren leider die waar hij ook komt meteen een grote impact heeft.”

Kindermans is fan van Kompany omdat hij zo kalm is en stabiliteit brengt. Hij vertelt dat het niet altijd gemakkelijk is om aan de jeugdtrainers duidelijk te maken wat de filosofie is bij Anderlecht: “Ik hou niet van trainers die elk jaar van club veranderen. Stabiliteit is de sleutel tot succes. Hier is een mix van ex-spelers en opgeleide trainers. Iedereen heeft zijn eigen instincten – dat is normaal- maar je moet niet slechts één manier van denken hebben. Je moet iemand zijn die heel zijn leven lang bij wilt leren, je moet ook een psycholoog en een ‘people manager’ zijn."

Stabiliteit en balans, de sleutels tot het succes

Voetbal verandert continu, ook het systeem van Anderlecht. “Vroeger gingen we voor 70% balbezit in een wedstrijd. Maar wat heb je aan 70% balbezit als je er niets mee doet? Nu werken we aan 70% efficiënt balbezit. Dit doen we door nu bij elke trainingssessie even het afwerken te oefenen. Anders zouden we 70% van de tijd de bal hebben, maar verliezen met 0-1. De trainingsfilosofie die hier nu heerst is: win de bal, hou de bal, ga vooruit, creëer iets, scoor, win de bal. Een cyclus die we prediken aan iedereen binnen de academie', aldus Kindermans.

Niet alleen stabiliteit vindt Kindermans belangrijk, ook balans speelt een belangrijke factor in het succes van Anderlecht: “Je moet spelers niet alleen aanmoedigen om te winnen. Er moet balans zijn. Dat is waarom we werken met een cyclus. Het zorgt ervoor dat spelers niet alleen goed worden, maar ook compleet. Als alles goed loopt in de opbouw, dan win je wedstrijden.”

De voormalig Anderlechtmiddenvelder blijft bescheiden: “Ik zal niet beweren dat de methode die wij hanteren de sleutel is tot succes. Maar als ze hard werken en goed luisteren hier, wie weet wat voor hoogtes ze dan kunnen bereiken?”