België-IJsland 2-0: Rode Duivels stap dichter bij halve finale Nations League nadat Eden Hazard en Batshuayi IJslandse code kraken Mike De Beck

15 november 2018

22u37 17 België BEL BEL 2 einde 0 IJS IJS IJsland Rode Duivels Beuken op de IJslandse organisatie. Dat is wat de Rode Duivels vanavond deden in de Nations League tegen IJsland. Eden Hazard zorgde alvast voor de splijtende opening bij de openingstreffer van Michy Batshuayi die nadien nog een tweede keer scoorde: 2-0. De deur richting de halve finale van de Nations League zwaaide zo nog wat verder open.

Broederlijke synergie op de linkerflank. Daar was Eden Hazard in de beginfase naar op zoek. Zijn jongere broer Thorgan stond er namelijk geposteerd. Vrijwel meteen probeerde kapitein Eden zijn team bij de hand te nemen. Ook al bleef het lastig om het IJslandse blok met een vijfmansdefensie te ontwrichten. Michy Batshuayi was er eens dicht bij, maar de vervanger van de geblesseerde Lukaku knalde over. Dan maar eens op de tegenstoot. Na een heerlijke deviatie van Eden Hazard was ‘Batsman’ opnieuw het eindstation, maar die mikte het leer tegen de buitenkant van de paal. Een schreeuw van frustratie volgde. O zo graag wilde Batshuayi het ongelijk van Valencia-trainer Marcelino bewijzen. Aan de overzijde zag de werkloze Thibaut Courtois, door het mistgordijn heen, hoe al het Duivelse gevaar vast liep in de IJslandse trechter. Axel Witsel had zich zijn 100ste interland ongetwijfeld sprankelender voorgesteld.

Dan is er altijd nog Eden Hazard. Dat de ruimte op de flanken lag en de Rode Duivels op de rechterkant een infiltrerende Meunier hebben lopen, had ook Eden begrepen. Met een blik zag de kapitein de opening om de IJslandse defensie met een splijtende pass in de rug te verrassen. Meunier en Batshuayi deden de rest. Balletje opzij zodat ‘Batsman’ zijn doelpuntje dan toch kon meepikken. Iets wat hij toch kan meenemen straks, op de weg terug naar Spanje. Toch moest Courtois met een beenveeg nog attent zijn, maar nadien nam Batshuayi de twijfels nog wat weg.Het vertrouwen van de spits groeide nog wat meer wanneer hij ook zijn tweede bal tegen de netten prikte na mistasten van doelman Halldorsson op het schot van Hans Vanaken. Die laatste liep in het laatste kwartier namelijk te blinken tussen de lijnen, want Eden Hazard had zijn taak als aanvoerder al uitgevoerd en mocht net als Dries Mertens gaan rusten. IJsland dan toch tegen het canvas. Zondag kunnen de Rode Duivels in Zwitserland hun ticket voor de halve finale van de Nations League helemaal veilig stellen.