België boezemt geen angst in bij Portugese bondscoach: "Hebben nooit schrik van onze tegenstander"

01 juni 2018

14u56

Portugal bereidt zich momenteel in eigen land voor op de oefeninterland van morgenavond (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen België. De Portugezen zakken pas op het laatste moment naar België af en dus gaf bondscoach Fernando Santos zijn persconferentie vanmiddag in het eigen trainingscentrum, in België zijn er voor de Portugezen geen media-activiteiten gepland. "De wedstrijd tegen België wordt een uitstekende test voor ons", vertelde de 63-jarige oefenmeester.

De Portugezen werken net als België drie oefenwedstrijden af in de aanloop naar het WK, waar ze het in groep B opnemen tegen de buren uit Spanje en Marokko, en Iran. Maandag kwamen ze in Braga niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Tunesië, tegenstander van de Rode Duivels in groep G, op 7 juni volgt hun uitwuifwedstrijd tegen Algerije in Lissabon. Net als voor België is de wedstrijd van morgen dus ook voor de Portugezen de belangrijkste waardemeter in hun WK-aanloop. De Rode Duivels oefenen nadien nog tegen Egypte en Costa Rica, vooraleer op 13 juni naar Rusland af te reizen.

"Wij hebben nooit schrik van onze tegenstander, wel respect. We kennen onze tegenstander dan ook erg goed: ze hebben heel wat kwaliteiten in hun selectie. Het wordt dus een andere wedstrijd dan tegen Tunesië. We zullen een solide prestatie moeten neerzetten en achterin minder weggeven. Al mijn spelers weten dat, ik heb er vertrouwen in. We bouwen verder op een strategie die ons Europees kampioen gemaakt heeft, laat ons dat niet vergeten", besloot Santos.

Naast Cristiano Ronaldo ontbreekt ook middenvelder Adrien Silva morgen bij de Portugezen. Hij blijft in Lissabon om te revalideren van een blessure. Tegen Tunesië eerder deze week was hij er wel nog bij, maar ging hij na 63 minuten naar de kant.