Belgen met slechts één cap achter hun naam? Dit zijn de 127 onehitwonders bij de Rode Duivels

Jan Vertonghen wordt vanavond alleen recordhouder wat het aantal interlands betreft: 97 in totaal. Wij zochten en vonden alle spelers die slechts één cap achter hun naam hebben staan. Dit zijn de 127 onehitwonders van de Rode Duivels.

Broederparen

Met een periode van elf jaar tussen speelden Dominique Baes en zijn jongere broer Louis elk één interland voor de Rode Duivels. Dominique speelde op 16 februari 1913 thuis tegen Frankrijk, Louis stond op 8 december 1924 in de basis tegen Engeland. Voor beide broers bleef het bij die ene wedstrijd. De Bruggelingen hadden ook nog een oudere broer, Omer. Hij behaalde twee caps.

Vader en zoon

Ze speelde allebei welgeteld één wedstrijd voor de Rode Duivels en voor vader en zoon Haagdoren zat er precies dertig jaar tussen. Alfons Haagdoren stond in 1967 90 minuten op het veld in de 2-4 nederlaag tegen Polen. Zoon Filip mocht in 1997 een kwartiertje meevoetballen in 6-0 overwinning tegen San Marino. Leuk detail, zowel vader als zoon werden 5 keer opgeroepen, maar speelden dus maar één wedstrijd.

Rode Duivel voor 2 minuten

Op 16 oktober 2002 mocht Joris Van Hout zich welgeteld 2 minuten Rode Duivel noemen. In de 0-1 overwinning tegen Estland mocht Van Hout van bondscoach Aimé Anthuenis Thomas Buffel komen vervangen. Een jaar eerder was Van Hout al een keer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar tegen Letland kwam hij toen niet in actie.



De eerste

Wie is de eerste one-hit-wonder? Die eer wordt gedeeld door Alfred Verdyk (doelman van Antwerp FC) alias De Napoleon van het Belgische voetbal en Georges Quéritet (aanvaller van RC Brussel) die allebei de eerste interland van België ooit speelde tegen Frankrijk op 1 mei. Quéritet scoorde zelfs twee keer, waaronder het allereerste doelpunt van de Belgische nationale ploeg.

De laatste

De voorlopig laatste in de categorie 'one-hit-wonder' bij de Rode Duivels is Christian Kabasele, hij speelde zijn enige wedstrijd op 9 november 2016 tegen Nederland.

Maar één wedstrijd en toch trefzeker

Eén interland spelen en toch één of zelfs twee keer scoren: 8 spelers kunnen het zeggen. Georges Quéritet scoorde zelfs twee keer. Tom Caluwé, François De Wael, Laurent Depoitre, Vahram Kevorkian, Roland Moyson,Vital Van Landeghem en Edmond Van Staceghem scoorden elk één doelpunt in hun - voorlopig in het geval van Depoitre - enige interland.

Eén en meteen geel

Drie spelers speelden slechts één wedstrijd voor de nationale ploeg, maar vlogen daarin wel meteen in het boekje van de scheidsrechter. De eer is weggelegd voor Birger Maertens, Laurent Depoitre en Hervé Delesie.

Een selectie is geen cap

Meer dan 10 keer in de selectie zitten en toch maar één interland spelen: 5 spelers/doelmannen kunnen het zeggen, verdediger Christian Kabasele (12 selecties), doelman Luc Sanders (11), middenvelder Jean Valet (19), doelman Dany Verlinden (15), middenvelder Robert Weyn (11).

Eén interland en later assistent-bondscoach

Eén interland spelen en later assistent-bondscoach worden: Eddy Snelders kan het zeggen. De toenmalige middenvelder van Lokeren speelde mee in de WK-kwalificatiematch tegen Nederland (met Johan Neeskens die na ruim twee jaar zijn rentree maakte) op 14 oktober 1981 in de Rotterdamse Kuip. Het al voor het WK in Spanje geplaatste België verloor zijn laatste groepsmatch met 3-0. Snelders werd na 63 minuten vervangen door Gerard Plessers.

Bouwvakker/international

Eén interland spelen maar wel de eerste international van Zulte Waregem zijn: bouwvakker Nathan D'Haemers kan het zeggen. Viel in op 11 mei 2006 in oefenmatch tegen Saudi-Arabië (2-1) na de rust in voor Karel Geraerts.

Primeur voor FC Bressoux en SK Tongeren

Twee clubs met één international die ook maar één interland speelden: FC Bressoux met Hadelin Viellevoye (op 12 mei 1935: België-Nederland 0-2) en SK Tongeren met Ivan Hoste (op 22 september 1982: oefeninterland West-Duitsland-België 0-0, ingevallen in 81ste minuut voor Alex Czerniatynski).