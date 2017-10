Belgen met slechts één cap achter hun naam? Dit zijn de 125 one-hit-wonders bij de Rode Duivels Kjell Doms en Geert Lambaerts

Jan Vertonghen wordt vanavond alleen recordhouder wat het aantal interlands betreft: 97 in totaal. Wij zochten en vonden alle spelers die slechts één cap achter hun naam hebben staan. Dit zijn de 125 one-hit-wonders van de Rode Duivels.

NAAM DATUM MATCH UITSLAG SPEELMINUTEN

Léopold Appeltans 21/11/1948 België-Nederland 1-1 90'

Dominique Baes 16/02/1913 België-Frankrijk 3-0 90'

Louis Baes 08/12/1924 Engeland-België 4-0 90'

Dirk Beheydt 26/01/1977 Italië-België 2-1 90'

Alfred Bertrand 17/10/1948 Frankrijk-België 3-3 90'

Karel Beyers 15/04/1964 Zwitserland-België 2-0 90'

Fernand Blaise 25/05/1953 Finland-België 2-4 90'

Georges Bonhivers 02/01/1927 België-Tsjechoslowakije 2-3 90'

Sammy Bossut 26/05/2014 België-Luxemburg 5-1 90'

Prosper Brandsteert 30/04/1905 België-Nederland 1-4 (n.v.) 120'

Geert Broeckaert 12/09/1990 België-Oost-Duitsland 0-2 90'

Xavier Caers 30/04/1975 België-Nederland 1-0 78'

Tom Caluwé 11/05/2006 België-Saoedi-Arabië 2-1 45'

Arthur Cambier 09/05/1907 Nederland-België 1-2 90'

Ferdinand Caremans 15/01/1922 Frankrijk-België 2-1 90'

Robert Chapey 20/02/1912 België-Zwitserland 9-2 90'

Jean I Claes 04/10/1959 Nederland-België 9-1 90'

Jean II Claes 15/03/1925 België-Nederland 0-1 90'

Julien Cnudde 08/12/1924 Engeland-België 4-0 90'

Joseph Coenegracht 08/01/1928 België-Oostenrijk 1-2 90'

Steve Colpaert 03/03/2010 België-Kroatië 0-1 90'

Joseph Cootmans 14/02/1926 België-Hongarije 0-2 90'

Hubert Cordiez 21/12/1977 België-Italië 0-1 65'

Claude Crote 04/10/1961 België-Zweden 0-2 90'

Nathan D'Haemers 11/05/2006 België-Saudi-Arabië 2-1 45'

Robert Dalving 22/05/1976 België-Nederand 1-2 90'

Firmin De Coster 14/10/1956 België-Nederland 2-3 90'

Albert De Deken 29/03/1936 Nederland-België 8-0 90'

Frans De Deken 08/03/1936 Frankrijk-België 3-0 90'

Paul De Mesmaeker 11/11/1987 België-Luxemburg 3-0 90'

Alain De Nil 03/06/1992 Faerøer-België 0-3 90'

Stijn De Smet 26/03/2008 België-Marokko 1-4 46'

Charles De Vogelaere 28/09/1958 België-Nederland 2-3 90'

Dirk De Vriese 17/10/1984 België-Albanië 3-1 90'

François De Wael 24/12/1944 Frankrijk-België 3-1 90'

Gérard Delbeke 20/07/1930 Paraguay-België 1-0 90'

Hervé Delesie 22/05/1976 België-Nederland 1-2 25' geel

Georges Demulder 14/05/1939 België-Zwitserland 1-2 90'

Charles Demunter 05/10/1924 Denemarken-België 2-1 90'

Laurent Depoitre 10/10/2015 Andorra-België 1-4 90' 1 goal geel

Gérard Desanghere 18/11/1973 Nederland-België 0-0 13'

Robert Deurwaerder 03/03/1963 Nederland-België 0-1 90'

Yassine El Ghanassy 10/08/2011 Slovenië-België 0-0 86'

Geert Emmerechts 19/01/1988 Israël-Belgie 2-3 44'

Didier Ernst 30/03/1999 België-Egypte 0-1 44'

Auguste Fierens 28/03/1920 Frankrijk-België 2-1 90'

Carl Fourneaux 09/05/1907 Nederland-België 1-2 90'

Charles Geerts 26/09/1954 België-Duitsland 2-0 65'

Félix Geybels 14/06/1959 Oostenrijk-België 4-2 90'

Paul Grumeau 30/04/1905 België-Nederland 1-4 (n.v.) 120'

Alfons Haagdoren 08/10/1967 België-Polen 2-4 90'

Filip Haagdoren 07/06/1997 België-San Marino 6-0 16'

Rudi Haleydt 05/09/1976 IJsland-België 0-1 30'

Albert Henderickx 5/10/1924 Denemarken-België 2-1 90'

Robert Heyse 8/01/1928 België-Oostenrijk 1-2 90'

Gunther Hofmans 22/04/1992 België-Cyprus 1-0 16'

Joseph Homble 2/11/1947 Zwitserland-België 4-0 90'

Ivan Hoste 22/09/1982 West-Duitsland-België 0-0 9'

Dirk Huysmans 15/11/1995 Cyprus-België 1-1 32'

Charly Jacobs 2/05/1979 Oostenrijk-België 0-0 86'

Christian Kabasele 9/11/2016 Nederland-België 1-1 90'

Vahram Kevorkian 26/10/1908 België-Zweden 2-1 90'

Pierre Kogel 3/04/1910 Frankrijk-België 0-4 90'

Théo Lacroix 23/11/1949 Wales-België 5-1 90'

Maurice Lefebvre 17/04/1909 Engeland-België 11-2 90'

John Lodts 8/03/1936 Frankrijk-België 3-0 90'

Dimitri M'Buyu 4/02/1987 Portugal-België 1-0 30'

Birger Maertens 12/10/2005 België-Litouwen 1-1 45'geel

Jozef Mannaerts 21/11/1948 België-Nederand 1-1 90'

Frank Mariman 16/12/1981 Spanje-België 2-0 48'

Gilbert Marnette 13/04/1958 België-Nederand 2-7 90'

Honoré Martens 27/02/1938 Nederland-België 7-2 90'

Jozef Melis 30/05/1946 België-Nederland 2-2 90'

Alfons Mertens 7/12/1930 Frankrijk-België 2-2 90'

Guillaume Meulders 26/10/1908 België-Zweden 2-1 90'

Victor Michiels 4/11/1928 Nederland-België 1-1 90'

Ernest Moreau de Melen 7/05/1905 België-Frankrijk 7-0 90'

Roland Moyson 23/12/1956 West-Duitsland-België 4-1 90' 1 goal

Francis Nicolay 13/03/1974 DDR-België 1-0 73'

Denis Odoi 25/12/2012 België-Montenegro 2-2 90'

Killian Overmeire 19/11/2008 Luxemburg-België 1-1 6'

Maurice Petit 13/03/1910 België-Nederland 3-2 (n.v.) 120'

Jozef Piedfort 25/10/1953 Nederland-België 1-0 90'

Jacques Pirlot 21/05/1922 Italië-België 4-2 90'

Dennis Praet 12/11/2014 België-IJsland 3-1 14'

Jules Quoilin 11/11/1954 Frankrijk-België 2-2 90'

Georges Quéritet 1/05/1904 België-Frankrijk 3-3 90' 2 goals

Joseph Romdenne 14/05/1905 Nederland-België 4-0 90'

Léon Rosper 26/05/1927 Tsjechoslowakije-België 4-0 86'

Auguste Ruyssevelt 11/04/1926 Frankrijk-België 4-3 90'

Luc Sanders 31/10/1973 België-Noorwegen 2-0 90'

Davy Schollen 24/05/2006 België-Turkije 3-3 45'

Eddy Snelders 14/10/1981 Nederland-België 3-0 63'

Karel Snoeckx 29/05/1996 Italië-België 2-2 27'

Jean Strubbe 2/04/1911 Nederland-België 3-1 90'

Joseph Taeymans 15/03/1925 België-Nederland 0-1 90'

Derrick Tshimanga 10/08/2011 Slovenië-België 0-0 4'

Guillaume Ulens 30/05/1935 België-Zwitserland 2-2 90'

Jean Valet 15/04/1951 Nederland-België 5-4 90'

Albert Van Coile 14/03/1926 België-Nederland 1-1 90'

Frans Van Den Ouden 13/12/1925 België-Oostenrijk 3-4 90'

Frans Van Dessel 29/04/1934 België-Nederland 2-4 65'

Gustave Van Goethem 11/11/1924 België-Frankrijk 3-0 90'

Joris Van Hout 16/10/2002 Estland-België 0-1 2'

Vital Van Landeghem 11/12/1932 België-Oostenrijk 1-6 90'

Jozef Van Looy 18/05/1950 België-Engeland 1-4 90'

Julien Van Puymbroeck 05/11/1969 Mexico-België 1-0 90'

Julien Van Roosbroeck 15/04/1964 Zwitserland-België 2-0 90'

Edmond Van Staceghem 16/05/1910 Duitsland-België 0-3 90'

Guillaume Vanden Houten 21/05/1921 België-Engeland 0-2 90'

Francky Vandendriessche 29/03/2003 Kroatië-België 4-0 90'

Julien Vandierendounck 05/03/1950 Italië-België 3-1 90'

Edmond Verbruggen 16/05/1910 Duitsland-België 0-3 90'

Alfred Verdyck 01/05/1904 België-Frankrijk 3-3 90'

Pierre Vergeylen 28/01/1912 Frankrijk-België 1-1 56'

Pierre Verhoeven 05/05/1921 België-Italië 2-3 90'

Sébastien Verhulst 05/06/1928 Nederland-België 3-1 90'

Georges Verlinde 25/02/1923 België-Frankrijk 4-1 90'

Dany Verlinden 25/03/1998 België-Noorwegen 2-2 90'

Hadelin Viellevoye 12/05/1935 België-Nederland 0-2 90'

Jos Volders 26/03/1977 België-Nederland 0-2 90'

Fernand Voussure 24/12/1944 Frankrijk-België 3-1 90'

Pierre Weydisch 22/10/1933 Duitsland-België 8-1 90'

Robert Weyn 10/11/1965 Israël-België 0-5 90'

François Winnepenninckx 29/01/1939 België-Duitsland 1-4 90'

Michel Wintacq 12/10/1983 Schotland-België 1-1 90'

Henri Woestad 12/06/1932 Zweden-België 3-1 68'

Broederparen

Met een periode van elf jaar tussen speelden Dominique Baes en zijn jongere broer Louis elk één interland voor de Rode Duivels. Dominique speelde op 16 februari 1913 thuis tegen Frankrijk, Louis stond op 8 december 1924 in de basis tegen Engeland. Voor beide broers bleef het bij die ene wedstrijd. De Bruggelingen hadden ook nog een oudere broer, Omer. Hij behaalde twee caps.

Vader en zoon

Ze speelde allebei welgeteld één wedstrijd voor de Rode Duivels en voor vader en zoon Haagdoren zat er precies dertig jaar tussen. Alfons Haagdoren stond in 1967 90 minuten op het veld in de 2-4 nederlaag tegen Polen. Zoon Filip mocht in 1997 een kwartiertje meevoetballen in 6-0 overwinning tegen San Marino. Leuk detail, zowel vader als zoon werden 5 keer opgeroepen, maar speelden dus maar één wedstrijd.

Rode Duivel voor 2 minuten

Op 16 oktober 2002 mocht Joris Van Hout zich welgeteld 2 minuten Rode Duivel noemen. In de 0-1 overwinning tegen Estland mocht Van Hout van bondscoach Aimé Anthuenis Thomas Buffel komen vervangen. Een jaar eerder was Van Hout al een keer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar tegen Letland kwam hij toen niet in actie.



De eerste

Wie is de eerste one-hit-wonder? Die eer wordt gedeeld door Alfred Verdyk (doelman van Antwerp FC) alias De Napoleon van het Belgische voetbal en Georges Quéritet (aanvaller van RC Brussel) die allebei de eerste interland van België ooit speelde tegen Frankrijk op 1 mei. Quéritet scoorde zelfs twee keer, waaronder het allereerste doelpunt van de Belgische nationale ploeg.

De laatste

De voorlopig laatste in de categorie 'one-hit-wonder' bij de Rode Duivels is Christian Kabasele, hij speelde zijn enige wedstrijd op 9 november 2016 tegen Nederland.

BELGA Kabasele torent boven Nederlands aanvaller Vincent Janssen uit

Maar één wedstrijd en toch trefzeker

Eén interland spelen en toch één of zelfs twee keer scoren: 8 spelers kunnen het zeggen. Georges Quéritet scoorde zelfs twee keer. Tom Caluwé, François De Wael, Laurent Depoitre, Vahram Kevorkian, Roland Moyson,Vital Van Landeghem en Edmond Van Staceghem scoorden elk één doelpunt in hun - voorlopig in het geval van Depoitre - enige interland.

Eén en meteen geel

Drie spelers speelden slechts één wedstrijd voor de nationale ploeg, maar vlogen daarin wel meteen in het boekje van de scheidsrechter. De eer is weggelegd voor Birger Maertens, Laurent Depoitre en Hervé Delesie.

BELGA Laurent Depoitre

Een selectie is geen cap

Meer dan 10 keer in de selectie zitten en toch maar één interland spelen: 5 spelers/doelmannen kunnen het zeggen, verdediger Christian Kabasele (12 selecties), doelman Luc Sanders (11), middenvelder Jean Valet (19), doelman Dany Verlinden (15), middenvelder Robert Weyn (11).

Eén interland en later assistent-bondscoach

Eén interland spelen en later assistent-bondscoach worden: Eddy Snelders kan het zeggen. De toenmalige middenvelder van Lokeren speelde mee in de WK-kwalificatiematch tegen Nederland (met Johan Neeskens die na ruim twee jaar zijn rentree maakte) op 14 oktober 1981 in de Rotterdamse Kuip. Het al voor het WK in Spanje geplaatste België verloor zijn laatste groepsmatch met 3-0. Snelders werd na 63 minuten vervangen door Gerard Plessers.

Bouwvakker/international

Eén interland spelen maar wel de eerste international van Zulte Waregem zijn: bouwvakker Nathan D'Haemers kan het zeggen. Viel in op 11 mei 2006 in oefenmatch tegen Saudi-Arabië (2-1) na de rust in voor Karel Geraerts.

Primeur voor FC Bressoux en SK Tongeren

Twee clubs met één international die ook maar één interland speelden: FC Bressoux met Hadelin Viellevoye (op 12 mei 1935: België-Nederland 0-2) en SK Tongeren met Ivan Hoste (op 22 september 1982: oefeninterland West-Duitsland-België 0-0, ingevallen in 81ste minuut voor Alex Czerniatynski).