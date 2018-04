Belgen en FA Cups op Wembley: drie triomfen, maar vooral veel tegenslagen Kristof Terreur in Engeland

20 april 2018

11u45

Bron: HLNinEngeland 0 Rode Duivels Het is er één minder dan vorig seizoen, maar dit weekend staan er zeven Belgen in de halve finales van de FA Cup. Ondanks de grote aanwezigheid van landgenoten in de Premier League de afgelopen jaren hebben er nog maar drie de beker ooit in de lucht mogen steken: Vincent Kompany als eerste, vervolgens Thomas Vermaelen als eerste aanvoerder en Marouane Fellaini. Omdat Tottenham en Manchester United mekaar treffen, staan er straks sowieso minstens twee Belgen in de finale. En van Chelsea wordt verwacht dat ze Southampton opzij zetten: Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen zo het laatste gaatje in hun Engels palmares opvullen. De Belgische tegenslagen en triomfen op Wembley.

2008-2009 Assist van Fellaini volstaat niet

Chelsea – Everton (2-1)

In zijn eerste jaar bij Everton staat Marouane Fellaini al meteen in de finale van de FA Cup. Als derde Belg ooit – Nico Claesen (in 1987 met Tottenham) en Philippe Albert (in 1998 met Newcastle). Met een kopbal ligt hij na 27 seconden aan de basis van de openingstreffer van Louis Saha. Het snelste doelpunt ooit in een FA Cupfinale. Everton kan daarna de druk van Chelsea niet weerstaan. Didier Drogba en Frank Lampard bezorgen ‘The Blues’ uiteindelijk de beker. Fellaini druipt ontgoocheld af. “Ik weet dat ik tegen supersterren heb gespeeld, maar ik ben gedegouteerd. De ontgoocheling is groot.”

2009-2010 Vanden Borre komt niet van de bank

Chelsea – Portsmouth (1-0)

Dertig minuten lang mocht hij opwarmen, maar uiteindelijk mag Anthony Vanden Borre toch niet invallen bij Portsmouth. Chelsea was veel beter dan de degradant. Voor rust trof de Engelse kampioen vijf keer het doelhout. Didier Drogba trapte na rust de beslissende treffer tegen de touwen. Enkele minuten eerder had Portsmouth een strafschop gemist. “Afgezien van de nederlaag was het toch een magnifieke dag”, zei Vanden Borre. “Ik ben nog jong. Er komen nog kansen om deze beker te winnen.”

2010-2011 Kompany breekt de ban

Manchester City – Stoke City (1-0)

Het is de aanzet voor het rijkgevulde palmares van Vincent Kompany, nog altijd de meest succesvolle Belg ooit in Engelse loondienst. Hij zorgde voor de primeur. Miljardairsclub Man City klopte Stoke in een eenzijdige finale. In de catacomben liet Kompany de FA Cup vallen. “Ach, het is een oud geval”, lachte hij. “Ik speel nu drie jaar bij City en ik heb de indruk dat we elk jaar progressie maken. Hopelijk leidt dit ons op een dag naar de landstitel.” Dat zouden er uiteindelijk drie in zeven jaar worden.

2011-2012 Lukaku haalt niet eens de kern

Chelsea – Liverpool (2-1)

Een medaille ging hij niet ophalen. Omdat hij voelde dat hij nauwelijks een aandeel had gehad in de bekerwinst – drie minuten speeltijd in de vierde ronde. Romelu Lukaku beleefde de finale van de FA Cup vanop de eerste rij, als supporter in maatpak. Naar het beeld van zijn eerste seizoen bij Chelsea, waarin hij amper in actie kwam. Hij raakte zelfs de beker niet aan. “Ik raak niets aan wat ik niet heb verdiend”, zei hij. Voor hem staat de beker zelfs niet op zijn palmares, omdat hij in de finale niet op het wedstrijdblad stond. Later, in 2016, zou hij in de halve finale met Everton tegen Manchester United een strafschop missen.

2012-2013 Martínez deelt dreun uit aan Kompany

Wigan Athletic – Manchester City (1-0)

Eenzaam in de aanloop naar de FA Cupfinale, eenzaam in het verlies. Kompany toonde zich op Wembley groot in de nederlaag: iedereen bij stuntploeg Wigan kreeg persoonlijk zijn felicitaties en applaus. Ook trainer Roberto Martínez, dan nog de coming man in Engeland. Toch kon de aanvoerder evenmin verbergen dat er iets serieus scheef zat bij Manchester City. "Er zijn veel redenen waarom Wigan de trofee meer verdiende dan wij", zei de Rode Duivel. Benoemen deed hij ze niet, maar de spelers gaven coach Roberto Mancini in die verloren finale het beslissend duwtje richting exit. Ook met Kompany lag hij overhoop.

2013-2014 Beker als afscheid voor aanvoerder Vermaelen

Arsenal – Hull City (3-2)

Geen seconde op het veld, maar toch mocht Thomas Vermaelen als aanvoerder van Arsenal de FA Cup in ontvangst nemen dankzij 3-2 winst - na verlengingen - tegen Hull. Het zegt veel over het respect dat hij geniet. Na Vincent Kompany in 2011 is hij de tweede Belg die de FA Cup de lucht mag insteken, de eerste als kapitein. Het was een afscheidscadeau. Na vijf jaar Arsenal verkaste hij uiteindelijk naar Barcelona. "Mijn toekomst is voor later, laat me nu eerst maar feesten en genieten", zei Vermaelen.

2014-2015 Een dreun voor onzichtbare Benteke

Arsenal – Aston Villa (4-0)

Hij zakte door de knieën, trok de veters losser en stak de onderrand van zijn shirt in de mond, de ontgoocheling verbijtend op het elastiek. In zijn laatste match voor Aston Villa incasseerde Christian Benteke een dreun. 'Het beest' klauwde niet en de FA Cup ging naar een oppermachtig Arsenal. “Zij waren een klasse sterker”, gaf hij toe.

2015-2016 De eerste prijs voor Fellaini

Manchester United – Crystal Palace (2-1)

Louis van Gaal veegde de pers de mantel uit na zijn kleine revanche. Een dag later lag hij op straat. Een afscheid met een prijs en veel zelfmedelijden. Marouane Fellaini van zijn kant genoot in stilte van zijn eerste prijs in Engeland. Met zijn borst legde hij af voor de gelijkmaker van Juan Mata. "Ik controleerde die bal, wou draaien, maar toen riep Mata om hem te laten", zei de middenvelder. "Ik ben erg trots op deze trofee.” Fellaini had een groot aandeel in de campagne: belangrijk doelpunt in de kwartfinale, treffer in de halve finale tegen Everton, waar Romelu Lukaku een strafschop miste.

2016-2017 Geen dubbel voor Courtois en Hazard

Arsenal – Chelsea (2-1)

Geen dubbel voor de Chelsea-Belgen. In de grote wedstrijden stond hij er regelmatig: hij was met Ngolo Kanté de drijvende kracht bij kampioen Chelsea. Alleen: op Wembley zagen we Eden Hazard nauwelijks. Op één goeie ingeving na, en er was een scherpe tackle van Özil op zijn enkel. Een beetje meer regelmaat mag wel van Hazard. Die andere Belg, Thibaut Courtois, jammerde. Om de betwistbare eerste goal, eerst afgevlagd, dan toch goedgekeurd. Ramsey stond buitenspel, maar nam niet helemaal actief deel aan het spel, Sánchez beroerde de bal met de hand. Courtois: "We moeten eerlijk zijn: Arsenal was beter dan wij. Ze wilden misschien iets meer dan wij. Wij zaten niet fris."

Palmares Belgen in Engeland

8

Vincent Kompany (32 jaar/Manchester City FC)

Premier League: ♠♠♠ (2012, 2014, 2018)

FA Cup: ♠ (2011)

League Cup: ♠♠♠ (2014, 2016, 2018)

FA Community Shield: ♠ (2012)

4

Eden Hazard (27 jaar/Chelsea FC)

Premier League: ♠♠ (2015, 2017)

Europa League: ♠ (2013)

League Cup: ♠ (2015)

PFA Player of the Year: ♠ (2015)

FWA Footballer of the Season: ♠ (2015)

PFA Young Player of the Year: ♠ (2015)

Marouane Fellaini (30 jaar/Manchester United FC)

Europa League: ♠ (2017)

FA Cup: ♠ (2016)

League Cup: ♠ (2017)

FA Community Shield: ♠ (2015)

3

Thibaut Courtois (25 jaar/Chelsea FC)

Premier League: ♠♠ (2015, 2017)

League Cup: ♠ (2015)

Kevin De Bruyne (26 jaar/Manchester City FC)

Premier League: ♠ (2018)

League Cup: ♠♠ (2016, 2018)

1

Michy Batshuayi (24 jaar/Chelsea City FC)

Premier League: ♠ (2017)

Roland Lamah (30 jaar)

League Cup: ♠ (2013, 2018)

Thomas Vermaelen (32 jaar)

FA Cup: ♠ (2014)

0

Toby Alderweireld (29 jaar/Tottenham Hotspur FC)

Christian Benteke (27 jaar/Crystal Palace FC)

Nacer Chadli (29 jaar/West Bromwich Albion)

Steven Defour (30 jaar/Burnley FC)

Moussa Dembélé (30 jaar/Tottenham Hotspur FC)

Laurent Depoitre (29 jaar/Huddersfield Town AFC)

Christian Kabasele (27 jaar/Watford FC)

Romelu Lukaku (24 jaar/Manchester United FC)

Simon Mignolet (30 jaar/Liverpool FC)

Kevin Mirallas (30 jaar)

Divock Origi (23 jaar)

Jan Vertonghen (31 jaar/Tottenham Hotspur FC)