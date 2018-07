Beeld van broertjes Hazard in Frans shirt wordt gretig gedeeld, eerlijke Eden: "Altijd eerder voor Frankrijk gesupporterd dan voor België" TLB

09 juli 2018

06u45

Bron: BeIn Sports 0 Rode Duivels De halve finale tegen Frankrijk belooft voor Eden Hazard en zijn jongere broer Thorgan nog net iets specialer te worden dan voor de andere Rode Duivels. De 27-jarige draaischijf van Chelsea kreeg tijdens een gesprek met beIn Sports een vraag naar aanleiding van een foto waarop hij, Thorgan en hun broer Kylian op jonge leeftijd te zien zijn in een shirt van de Franse nationale ploeg. "We hebben vroeger a ltijd eerder voor Frankrijk gesupporterd dan voor België", was het eerlijke antwoord van de Rode Duivel.

De clash met 'Les Bleus' zal dus niet enkel één van de belangrijkste matchen in de carrière van Eden Hazard worden, hij treft dinsdag ook het eerste voetballand dat hij adoreerde. Onder meer door zijn periode bij Rijsel, waar hij als jonge knaap opgeleid werd én uitgroeide tot prof, heeft Hazard een speciale band met Frankrijk.

"We moésten dat shirt van Frankrijk wel dragen. Het was het enige truitje dat toen verkocht werd", opende Hazard met een kwinkslag. "Als supporters hebben we altijd eerder een voorkeur gehad voor Frankrijk dan voor België. Ik ben geboren in 1991, Thorgan in 1993 en in 1998 werd Frankrijk wereldkampioen. Wij zijn opgegroeid met dat WK en in die tijd waren de spelers in Frankrijk gewoon beter dan in België - dat zeg ik met alle respect. We voelden ons wel altijd Belgen, maar supporterden voor de Franse nationale ploeg." Op onderstaand beeld dragen de broertjes Hazard - niet geheel verrassend - het shirtje van Zinédine Zidane.

🏆 #InsideRussia 🇷🇺

⚽ Hazard en exclusivité pour beIN SPORTS : "On a grandi avec 98" pic.twitter.com/Cu5fEAg89b beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link

Young Hazard brothers 🧐🧐🧐🧐 pic.twitter.com/gmULv32GOb TheFrenchMadridista(@ CebaIler) link

"Al een paar keer gebeld met Mbappé"

Bij de Fransen is Kylian Mbappé tot dusver de opvallendste pion. Hazard heeft de 19-jarige sneltrein van Paris Saint-Germain naar eigen zeggen al een paar keer aan de lijn gehad. "Hij bekeek filmpjes van mij toen hij jonger was", aldus Hazard. "Maar nu bekijk ik soms video's van hem. Ik heb veel respect voor hem. Wat hij nu al allemaal toont, zeker op zijn jonge leeftijd, is geweldig. Of hij de Gouden Bal ooit kan winnen? Natuurlijk."

Afsluiten deed Hazard met nog een kwinkslag naar de Franse reporter. "België is een klein land. We hebben weinig kans om dit nog een keer te doen. (knipoogt) Laat dit WK dus maar aan ons. Wij supporterden voor Frankrijk tijdens het WK van ‘98. Omgekeerd mag ook eens."

🏆 #InsideRussia 🇷🇺

⚽ Hazard en exclusivité pour beIN SPORTS : "Maintenant, c'est moi qui regarde les vidéos de Mbappé" pic.twitter.com/PXZUCiFJGV beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link