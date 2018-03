Batshuayi vol vertrouwen én ambitieus: "Dit is de échte Michy" Pieter-Jan Calcoen

24 maart 2018

14u12 0 Rode Duivels Michy Bathsuayi (24) bij Dortmund: 11 matchen, 8 doelpunten. Die lijn wil de spits nu ook bij de Rode Duivels doortrekken. Per goal die hij maakte, stelden we één vraag. En kregen we een kort antwoord...

1) Hoe beleef je je fantastische start bij Dortmund?

"Bij Chelsea speelde ik nauwelijks, dus is het leuk om nu opnieuw belangrijk te zijn. Weet je wat het is: ik ben gewoon warm ontvangen bij Dortmund - ik kreeg er meteen liefde. Dan ben je automatisch beter."

2) Voel je bij de nationale ploeg een gelijkaardig vertrouwen?

"Toch wel, ja. Zelfs toen ik niet speelde, riep Martínez me op - dat toont aan dat hij op me rekent. We hebben een goeie relatie."

3) Ben je opgeklommen in de hiërarchie bij de Rode Duivels?

"Ik scoor, wat maakt dat ik misschien iets dichter bij Romelu Lukaku aanleun. (grijnst) We kunnen ook samen spelen. Ach, er is een faire concurrentie tussen alle spelers. Het belangrijkste is het team."

4) Was jij verrast dat Christian Benteke niet in de selectie zat?

"Dat moet je niet aan mij vragen, wel aan de coach. Of het goed nieuws is voor mij? Toen Christian erbij was, werd ik ook altijd opgeroepen. Het maakt geen verschil."

5) Jullie spelen dinsdag 'maar' tegen Saoedi-Arabië. Had je niet liever een topland bekampt?

"Tuurlijk is pakweg Brazilië leuker, maar ik weet niet hoe dat beslist wordt. Het maakt ook weinig uit: ik wil punten scoren bij de bondscoach en het publiek vermaken. Wat ik van Saoedi-Arabië weet? Niks."

6) Dortmund wil je graag houden: hoe zie jij je toekomst?

"Daar wil ik niet over praten. En ook niet over Chelsea. Later misschien."

7) Usain Bolt trainde gisteren mee bij Dortmund. Hoe graag had je naast hem gestaan?

"Jammer dat ik er niet was. Ik zag op internet dat hij het goed deed en zelfs scoorde. Bolt is een groot kampioen. Ik heb veel respect voor hem. Het zou mooi zijn mocht hij er nog zijn als ik terug in Duitsland ben."

8) Hoe verklaar je de Batsman-hype?

(lacht) "Het valt niet te verklaren. Het begon als een grapje, maar is nu immens groot geworden, ook dankzij sociale media. Dat is goed - ik laat de mensen graag lachen."