Batshuayi onthult in zeldzaam interview dat hij heimelijk 'verboden' bezigheid had om goed in te vallen bij Chelsea TLB

06 april 2018

08u30

Bron: Onze Mondial 2 Rode Duivels Veel interviews geeft hij niet, Michy Batshuayi. Op social media neemt de spits van Borussia Dortmund en de Rode Duivels geen blad voor de mond, maar met de pers praten is niet de favoriete bezigheid van 'Batsman'. Voor het magazine 'Onze Mondial' heeft Batshuayi toch een uitzondering gemaakt en in het lange interview onthult de spits onder meer dat hij in het geheim futsal ( zaalvoetbal met iets grotere goals, red.) speelde om goed te kunnen invallen bij Chelsea. De voetbalgekke straatvoetballer achter het Batman-masker.

"Ik wil niet over mijn toekomst praten. En ook niet over Chelsea. Later misschien.” Michy Batshuayi was duidelijk toen hij eind maart moest opdraven op de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland van de Rode Duivels Saoedi-Arabië. Als hij niet twittert, lijkt de spits liever met zijn voeten te praten. En dat dééd hij de voorbije weken ook. Chelsea leent Batshuayi sinds eind januari uit aan Borussia Dortmund en in het shirt van de Duitse topclub vond 'Batsman' al vlot de weg naar doel. Ook tegen Saoedi-Arabië deed hij het net trillen en dus vond de spits het schijnbaar tijd voor een interview.

In 'Onze Mondial' blikt Batshuayi terug op zijn carrière, onder meer het feit dat hij na wangedrag moest ophoepelen bij de jeugd van Anderlecht kwam ter sprake. Maar 'Batsman' heeft het ook over zijn periode bij Chelsea, waarin hij zich vooral tevreden moest stellen met invalbeurten. En voor die actes de présence stoomde de spits zich klaar via een 'verboden' hobby: futsal. Dat onthult hij in het gesprek.

"Bij een club heb je eigenlijk het recht niet om het te doen, maar ik speelde futsal", aldus Batshuayi. "Als ik het niet zou doen, dan zou ik sterven. Het is onmogelijk om in te vallen zoals ik dat deed als ik niets anders zou gedaan hebben. Ik zou door het gebrek aan matchritme niet meer kunnen lopen, pijn hebben aan mijn rug of zelfs geen simpele balcontrole meer kunnen uitvoeren."

(Het artikel loopt verder onder de foto's)

Backstage ITV du mois dernier 🤓 @onzemondial 🤙🏾 merci @rafyou d’être venu (& désolé pour la tannée à FIFA 😂😂 mais t nul) 📸 @rorodezign Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 04 apr 2018 om 22:59 CEST

95 minute winner got me like ⚡️ #BVB Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 12 mrt 2018 om 11:03 CET

Park Pirsoul in Sint-Agatha-Berchem

"Andere spelers zeiden me: 'Oh, je bent goed. Hoe speel jij het klaar om zo goed in te vallen?'. Maar ik vertelde hen niets en antwoordde naast de kwestie. Nu geef ik het toe, maar ik had het bij Chelsea nooit tegen iemand verteld. Wanneer ik terug in België ben, speel ik één of twee uur futsal. Dat ben ik aan mezelf verplicht." Batshuayi werd, net als Ilombe Mboyo en Geoffrey Mujangi Bia, verliefd op de bal in het Park Pirsoul in Sint-Agatha-Berchem. En dat jonge straatvoetballertje zit nog ergens verscholen in het stevige lichaam van de spits. "Door futsal te spelen voel ik me beter in mijn vel. Het werkt bevrijdend. Ik heb het nodig om de bal te voelen, om de netten te doen trillen en vooral om me te amuseren met mijn vrienden. En let op, we spelen niet zomaar wat futsal. Het is echt hoog niveau, met heel sterke spelers. Ik denk dat ik dat mijn hele leven zal blijven doen, omdat ik het echt nodig heb."

No photoshop needed 😍⚽️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 07 mrt 2018 om 20:23 CET

"Chelsea wilde liever dat ik bleef"

Batshuayi blikt ook even terug op zijn transfer naar Dortmund, in alle hectiek afgerond op transfer deadline day. "Het ging allemaal heel snel. Ik had verschillende mogelijkheden, maar met Dortmund was alles vlug in kannen en kruiken. De dag ervoor had ik nog een match gespeeld met Chelsea, ik scoorde twee keer. Het ene moment wandelde ik nog in Londen en het andere moment zat ik op het vliegtuig. Aan de ene kant was ik wel blij dat ik kon vertrekken, omdat ik wist dat ik meer speeltijd zou krijgen. Maar aan de andere kant raakte ik ook wel steeds meer in vorm bij Chelsea, mijn laatste prestaties waren heel goed, en de club had liever gehad dat ik bleef. Het was dubbel."

"Ik heb altijd voor Dortmund willen spelen. Toen ik nog bij Standard voetbalde, heb ik ooit in een interview gezegd dat ik in mijn carrière zeker voor twee clubs wilde uitkomen: Olympique Marseille en Borussia Dortmund. Het zijn twee grote clubs, met aanzien in eigen land én op internationaal vlak. En voilà, ik heb intussen de shirts van beide clubs gedragen. Ik ben gelukkig."

‪NEW HAIR DONT CARE 😝😂 Clean sheet, 2 goals and through next round 👌🏾 today was a good day @ChelseaFC 😋🤙🏾‬ Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 28 jan 2018 om 17:03 CET