Batshuayi krijgt de voorkeur op Origi en Mertens als spits Stephan Keygnaert

06u00 0 Photo News Rode Duivels Hét thema bij de Rode Duivels op de trip naar Bosnië is 'de diepe spits'. Is er leven na Lukaku? Chelsea-spits Michy Batshuayi mag zich vanavond bewijzen. Hij krijgt in Sarajevo het krediet van Roberto Martínez.

Michy Batshuayi of Divock Origi, bij afwezigheid van Christian Benteke? De optie van Dries Mertens als valse diepe spits werd niet ernstig genomen, met name niet door Mertens zelf, die eerder deze week aangaf het voetbal van Napoli niet te kunnen vergelijken met de stijl van de nationale ploeg.

De bondscoach liet aanvankelijk niet in zijn kaarten kijken. In de omgeving van Martínez valt te horen dat hij in het voorbije jaar meer dan eens de wenkbrauwen fronste bij de keuzes en looplijnen die Origi nam op training. Van Batshuayi weet Martínez dat hij een alles-of-niets spits is. Als Michy vertrouwen heeft, kan hij álles aan: Engels wauwelen en goals maken. In het Grbavicastadion hoopt de bondscoach vanavond ongetwijfeld op dat laatste.

BELGA Op de laatste training is Batshuayi alvast het snelst weg.