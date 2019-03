Batshuayi: “Goals zijn mijn vitamines”



24 maart 2019

Michy Batshuayi deed wat van hem verwacht wordt - scoren. Zoals zo vaak. “Goals zijn voor mij als vitamines. Ik leef ervan”, lachte de spits achteraf. Al zag ook hij dat het niet de beste wedstrijd was die de Duivels ooit gespeeld hebben. “Het was moeilijk. Voor mij, en voor veel andere spelers. De omstandigheden waren niet ideaal. Op verplaatsing, op een moeilijk veld. Maar we zijn efficiënt geweest in de beginfase. Dat heeft zich terugbetaald in twee snelle doelpunten.”

En dus kijkt Batshuayi - met heel België - al vooruit. “We hebben zes op zes gepakt. We staan drie punten voor op onze achtervolgers. En we zijn België: we kijken niet achter ons, alleen maar vooruit.”