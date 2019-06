Bankzitters van tegen Spanje houden pittige training, basisspelers recupereren in fitness Redactie

20 juni 2019

11u56

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Dertien Jonge Duivels hielden vanmorgen onder een opnieuw loden zon een intensieve training op één van de trainingsvelden van het oefencentrum in Sassuolo. Het ging om de twaalf spelers die woensdag op de bank begonnen tijdens de tweede groepswedstrijd op het EK U21 tegen Spanje (2-1-nederlaag) plus doelman Ortwin De Wolf.

De tien veldspelers die aan de partij tegen Spanje begonnen, bleven binnen en deden recuperatieoefeningen.

De Jonge Duivels verloren woensdag ook hun tweede groepsduel op het EK voor beloften in Italië en San Marino. De Spaanse invaller Pablo Fornals legde een minuut voor tijd de 2-1-eindstand vast.

Desondanks behouden de Jonge Duivels een (uiterst) klein kansje om door te stoten op dit EK. Door de verrassende zege van Polen later op de avond tegen Italië (1-0) kunnen de Duivels nog tweede worden in hun groep indien ze zaterdag met twee doelpunten verschil winnen van Italië, én Polen tegelijkertijd triomfeert tegen Spanje. In dat geval eindigt België alsnog tweede in groep A. Het lijkt onwaarschijnlijk dat drie punten volstaan om beste tweede (van drie groepen) te worden en zo de halve finales te halen. Maar indien Engeland, dat geen IOC-land is en haar eerste EK-duel verloor, zich kwalificeert in groep C, spelen de Belgen wel nog een barrage tegen de andere minst goede tweede voor het laatste olympisch ticket.