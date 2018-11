Axel Witsel viert tegen IJsland 100ste interland: “Iedereen aanvaardt me nu, zeker na het WK” GVS

14 november 2018

Axel Witsel speelt morgen in de Nations League tegen IJsland zijn honderdste interland voor de Rode Duivels. Redenen genoeg om daags voor de match de pers te woord te staan.

“Mijn 100ste cap is een belangrijk gegeven”, begint Axel Witsel zijn verhaal. “Dat was een belangrijk doel. De laatste tien jaar deed ik een goede job voor mijn land. Of ik nu een andere cijfer in gedachten heb om na te streven? Neen. Ik zie wel wat er volgt. Maar het is natuurlijk nog niet de bedoeling dat ik stop. Ik ben nog jong.” Wordt de mijlpaal gevierd met de kapiteinsband rond zijn arm? “Neen dat is niet nodig. Eden is aanvoerder. Hij moet die band absoluut niet afstaan.”

Bij Borussia Dortmund loopt alles op wieltjes, mét Witsel in een andere rol. “We hebben nog steeds niet verloren in de Bundesliga en speelden een grote match tegen Bayern München, dus ja: het gaat goed. We willen dat uiteraard zo houden. Het klopt dat ik bij mijn club een andere rol vervul. Ik mag daar meer aanvallen en duik vaker op voor de goal. Hier moet ik meer controleren en counters in de kiem smoren. Maar ik wil niet kiezen tussen beide rollen. Ik doe ze allebei even graag.

“Ik beleef een van mijn beste periodes van mijn carrière”, gaat Witsel verder. “Ik ben ook blij dat ik de voorbije tien jaar bij elke bondscoach het beste van mij heb gegeven. Iedereen aanvaardt me nu. Zeker na het WK.”

De man waar in het Koning Boudewijnstadion weer naar gekeken zal worden is Eden Hazard. “Hij is de voorbije tien jaar niet veranderd. Hij was altijd iemand met veel cool en rust in het hoofd. Hij kent geen stress, zelfs niet in de topmatchen. Hij legde een fenomenaal parcours af.”

Tot slot nog een woordje over het kapsel van Marouane Fellaini. “Ik prefereer hem met een afrokapsel. Maar nu heeft hij dezelfde haren als tegen Standard. Of ook ik van kapsel ga veranderen? No way, no way.”