Axel Witsel ontvangt cap voor honderdste interland, ook vrouw en kind in festiviteiten betrokken YP

15 november 2018

21u29

Bron: Belga 0 Rode Duivels Axel Witsel is vanavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion net voor de aftrap van de interland tussen België en IJsland in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste interland.

Uit de handen van zijn dochtertje ontving de verdedigende middenvelder onder luid applaus het beruchte petje (cap) dat weggelegd is voor spelers die de kaap van honderd interlands ronden. Daarnaast kreeg hij ook nog een aandenken van bondsvoorzitter Gérard Linard en was er een spandoek in de tribunes.

De 29-jarige Witsel is de tweede Rode Duivel met honderd of meer interlands achter zijn naam. Bij Jan Vertonghen staan er intussen 110 op de teller. Dat zal nog tot in de lente van volgend jaar zo blijven, de flankverdediger van Tottenham Hotspur is momenteel out met een blessure aan de hamstrings.

Eden Hazard zit Witsel dan weer op de hielen. De aanvoerder van de Rode Duivels pakte donderdagavond zijn 97e cap en daarmee gaat hij over Jan Ceulemans, die jarenlang Belgisch recordinternational was. Ook voor Hazard kunnen de festiviteiten volgend jaar al gepland worden.