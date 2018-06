Axel Witsel: "Het wordt een intensieve wedstrijd tegen Tunesië" YP

22 juni 2018

14u39

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels spelen morgen (14u) in het stadion van Spartak Moskou hun tweede WK-groepsmatch tegen Tunesië. "Het wordt een intensieve wedstrijd", voorspelde middenvelder Axel Witsel vandaag tijdens een persconferentie in Moskou.

Witsel is op zijn hoede voor de Tunesiërs en verwacht een echte strijd. "De Tunesiërs nemen veel risico's", zei hij. "Het is een sterke ploeg, die fysiek zeer sterk is. Het wordt dus zeker geen makkelijke wedstrijd."

De 29-jarige middenvelder kwam ook nog even terug op de 3-0 zege tegen Panama in de eerste groepswedstrijd. "Het had beter gekund tegen Panama, maar er zijn geen makkelijke wedstrijden op het WK", zei Witsel. "Elke wedstrijd is moeilijk. Morgen moeten we er gewoon weer alles aan doen om de zege te pakken."

De Belgen zijn als schaduwfavoriet gestart aan dit WK en de kansen lijken alleen maar te stijgen, nu heel wat toplanden punten laten liggen en in moeilijkheden zitten. "We moeten ons vooral op onszelf concentreren en bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We willen op het elan van de tweede helft tegen Panama doorgaan. In die gesloten wedstrijd zijn we kalm gebleven, waardoor we uiteindelijk met 3-0 konden winnen. We kunnen dus spreken van een goede start."