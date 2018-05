Assistenten van de bondscoach verlengen (normaal gezien) vandaag Pieter-Jan Calcoen

23 mei 2018

10u31

Rode Duivels Roberto Martínez mag tevreden zijn. Nadat hij zelf zijn contract als bondscoach verlengde tot 2020, doen zijn gewaarde assistenten Graeme Jones en Richard Evans vandaag wellicht hetzelfde.

De verrassing was groot, toen de KBVB vorige week de overeenkomst met bondscoach Roberto Martínez openbrak tot 2020. Al snel viel in de wandelgangen te horen dat de Spanjaard ook graag met zijn assistenten zou doorgaan. Wel, vandaag worden ook die nieuwe deals normaal gezien ondertekend. Graeme Jones en Richard Evans blijven in principe ook aan boord tot 2020. Overigens zou ook keeperstrainer Inaki Bergara langer verbonden blijven aan de Rode Duivels. Of Thierry Henry na het WK aanblijft, is voorlopig onduidelijk. Sommigen denken dat hij een uitdaging bij een club ambieert.

De Engelsman Jones is een trouwe volger van Martínez. In het verleden werkten ze op clubniveau samen. Ook met Evans onderhoudt Martínez, die veel belang hecht aan een professionele omkadering, een goed contact.