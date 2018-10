Analist Eddy Snelders ziet Rode Duivels evolutie doormaken, maar: “De dikke forellen gaan niet blijven komen” Niels Vleminckx & Bart Fieremans

11 oktober 2018

06u00 0 Rode Duivels Spits, spraakzaam en voetbalintelligent: als topanalist stelde co-auteur Eddy Snelders (59) pas het boek ‘Briljant België’ over het WK voor. Het moment om Snelders te bevragen over de interlands tegen Zwitserland en Nederland en hoe hij de Rode Duivels ziet evolueren. “De verdediging blijft een knelpuntberoep.”

Wat hoop je vrijdag tegen Zwitserland in de Nations League te zien?

“Een goeie organisatie, tempo en diepgang. België zal goed tussen de ¬lijnen moeten voetballen en nadenken om het slot te ontgrendelen. Zwitserland is goed georganiseerd rond de zestienmeter, speelt met discipline, heeft fysieke kracht en kan voetballen met spelers als Shaqiri en Xhaka. Het land staat niet voor niets in de top tien van de ranking en heeft het Brazilië op het WK ook lastig gemaakt.”

En ze veegden vorige maand IJsland weg met 6-0.

“Ja, Zwitserland is een serieuze uitdaging. Maar België is het nummer één van de wereld, dan verwacht ik toch een zege met kleur en brio, ook tegen Oranje. Onze norm is naar boven verlegd. Ik bewonder wel hoe België na het WK al tegen Schotland en IJsland heeft gespeeld. Veel ploegen kennen na een succesvol WK een terugval, door een soort verzadiging. Dat zag ik bij de Rode Duivels niet.”

