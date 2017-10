Alleen bondscoach Martinez ziet Hazard als beste wereldvoetballer Bart Fieremans

Roberto Martinez. Rode Duivels Eden Hazard kreeg in de verkiezing van beste Wereldvoetballer van het Jaar slechts één keer het maximum van de punten. Bondscoach Roberto Martinez bedeelde als enige de Rode Duivel met vijf punten.

Cristiano Ronaldo troefde gisteren Lionel Messi af als beste Wereldvoetballer van het Jaar, dat lag in de lijn van de verwachtingen. Onder de 24 genomineerden zat met Eden Hazard (Chelsea) ook één Belg, doch hij kreeg van alle stemgerechtigde bondscoaches, kapiteins van de nationale ploegen en journalisten slechts één keer het maximum van de punten. Met dank aan onze bondscoach Roberto Martinez. Hij zette Hazard boven Ronaldo en Luka Modric. Hazard sprokkelde wel meerdere tweede en derde plaatsen, en eindigde zo in de eindranking als dertiende beste voetballer. Kevin De Bruyne, die met Man. City aan een prima seizoen bezig is, behoorde niet tot de genomineerden en kon dus geen punten krijgen.

Als kapitein van België mocht Hazard zelf een stemformulier invullen. De winger van Chelsea koos voor zijn ploegmaat Kanté N'Golo als beste voetballer, boven Ronaldo en Modric. Van de journalisten stemde voor België Kristof Terreur, de watcher van de Premier League voor onze krant: hij schonk vijf punten aan Ronaldo en gaf drie punten aan Messi en één punt aan Neymar.

Photo News Eden Hazard.

De topfavorieten Ronaldo en Messi gaven traditioneel geen punten aan elkaar en zochten de beste wereldvoetballer in eigen rangen. CR7 koos voor zijn ploegmaats Modric, Sergio Ramos en Marcelo. Messi zette Luis Suarez op één boven Andres Iniesta en Neymar, die in het tussenseizoen Barcelona verliet voor PSG.