Alle Rode Duivels op het trainingsveld in Glasgow Redactie

09 september 2018

13u44

Bron: Belga 0

Alle 25 Rode Duivels zijn deze voormiddag op het trainingsveld verschenen in het oefencentrum van Celtic in Glasgow, twee dagen na de 0-4 zege in de oefeninterland tegen Schotland en twee dagen voor het duel in IJsland op de eerste speeldag in de Nations League.

Voor de Duivels was het de laatste training op Schotse bodem, morgen volgt de afreis naar Reykjavik. Gisteren kon bondscoach Roberto Martinez slechts op elf spelers rekenen voor de training.