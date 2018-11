Alle ogen in Zwitserland weer op Eden Hazard gericht: “Misschien probeer ik soms té beslissend te zijn”

Niels Vleminckx

17 november 2018

12u08 0 Rode Duivels Zijn de Duivels sterker met of zonder Eden Hazard? Een vraag die twee jaar geleden legitiem was, is retorisch geworden. In Zwitserland zijn alle ogen weer op hem gericht.

Donderdagavond. Koning Boudewijnstadion. Minuut 75. Marc Degryse kijkt goedkeurend naar Eden Hazard terwijl die zijn aanvoerdersband aan Vincent Kompany geeft. “Er zijn veel blessures bij de Rode Duivels. Veel merk je daar niet van. Maar neem Eden weg... (blaast) Dan weet ik niet of het in zulke wedstrijden goed komt.”

Eden Hazard in 2018: zelfs als hij niet buitengewoon speelt, is hij nog steeds buiten categorie. Olivier Giroud, zijn ploegmaat bij Chelsea, getuigde eerder deze week over hoe hij op training met open mond kijkt naar die kleine Belg. “Hij is een tovenaar, zo simpel is het. Soms staan er twee, drie spelers rondom hem en glipt hij toch door het kleinste gaatje. Ik zorg er daarom voor dat ik niet meer te dicht in de buurt sta. Dat is beter voor hem én voor mij.”

