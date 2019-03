Alderweireld wil knop omdraaien na afgang tegen Zwitserland: “Een signaal geven” GVS

19 maart 2019

18u17

Bron: Belga 0 Rode Duivels De 5-2-nederlaag tegen Zwitserland in de Nations League zit nog in het achterhoofd van de Rode Duivels. "De knop moet omgedraaid worden", zo verklaarde Toby Alderweireld twee dagen voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Rusland.

Verschillende Rode Duivels zijn geblesseerd, één van hen is leidersfiguur Vincent Kompany. "Natuurlijk missen we hem als hij er niet is", zei Alderweireld daar vandaag over. "Maar toch heb ik er vertrouwen in. Er is niet één iemand specifiek die zijn leidersrol zal overnemen. We hebben genoeg ervaring binnen ons team om op te staan wanneer het moet. Iedereen weet wat de coach wil en wat ons systeem is."

In november kregen de Belgen een 5-2-oplawaai van Zwitserland in de Nations League, waardoor ze naast de Final 4 grepen. "Die match zit nog in ons achterhoofd", gaf Alderweireld toe. "Natuurlijk deed het pijn om tegen Zwitserland vijf doelpunten tegen te krijgen. Maar de knop moet ook omgedraaid worden. Nu moeten we heel solide zijn om goede resultaten neer te zetten."

"Het is belangrijk om deze campagne goed te starten met de steun van ons publiek, meteen tegen een topland als Rusland. We mogen de Russen zeker niet onderschatten. Ze hebben een heel goed WK gespeeld (in kwartfinales verloren ze van Kroatië, nvdr.). Maar we willen een signaal geven: 'we zijn klaar'. Het is heel belangrijk om niet meteen achter de feiten aan te lopen.”

De verdediger is niet ontevreden over het seizoen van Tottenham. "We draaien toch mee in de top vier in de Premier League. We zitten ook in de kwartfinales van de Champions League, dat is al heel lang geleden voor Tottenham. We zijn blij dat we binnenkort in ons nieuw stadion spelen, dat zal ons een boost geven. Ik denk dat ik een goed seizoen draai, het geeft een goed gevoel blessurevrij te zijn. Ik heb veel goesting om het steeds beter te doen", besloot Alderweireld.