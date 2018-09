Alderweireld verwacht "lastige wedstrijd" in IJsland: "Ze hadden een offday tegen Zwitserland" TLB

10 september 2018

21u42

Bron: Belga 0 Rode Duivels "Iedereen weet dat het morgen een moeilijke wedstrijd zal worden", verklaarde Rode Duivel Toby Alderweireld maandag aan de pers in Reykjavik, daags voor het Nations League-duel in en tegen IJsland.

Nochtans liep IJsland zaterdagavond in Zwitserland tegen een 6-0 nederlaag aan in de openingswedstrijd van groep 2 in Divisie A, de zwaarste nederlaag sinds oktober 2001. De Rode Duivels kwamen dan weer als derde terug van het WK en gingen in Glasgow vlotjes op hun elan door, met een 0-4 zege tegen Schotland. "We kennen IJsland goed genoeg om te weten dat ze een offday hadden. In eigen huis zijn ze erg moeilijk te kloppen. Ze hebben ook al gewonnen tegen grote voetballanden. Het is wel duidelijk dat ze zaterdag niet in normale doen waren."

De 29-jarige Alderweireld verzamelt dinsdagavond zijn 84e cap in 94 selecties. "De hele ploeg heeft zin om door te gaan, om te laten zien dat we nog altijd beter kunnen. De Nations League biedt ons daarvoor de mogelijkheid."

Bij Tottenham Hotspur is de verdediger na een lastig seizoen, een gemiste transfer en contractperikelen plots weer basisspeler. "Ik heb moeten vechten voor mijn plaats en het voelt aan als een overwinning voor mij."