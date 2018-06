Alderweireld: "Verdedigers die Kompany en Vermaelen moeten vervangen hebben getoond dat ze klaar zijn" TLB

15 juni 2018

12u03

Bron: Eigen berichtgeving 7 Rode Duivels Toby Alwerweireld (29) heeft er vertrouwen in dat de vervangers van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen klaar zijn om hun mannetje te staan op het WK. Dat zei de centrale verdediger van Tottenham Hotspur zonet op een persconferentie in de Duivelse uitvalsbasis. "Ik denk dat het al iets beter gaat met Vermaelen, maar natuurlijk wordt het afwachten. Maar we moeten vertrouwen hebben in de mannen die vorige matchen gespeeld hebben. Ze hebben getoond dat ze klaar zijn."

Thomas Vermaelen leek zo goed als fit te zijn, maar gisteren en vandaag bleef de centrale verdediger wel binnen om een individueel programma te volgen. Achterin blijft de spoeling daardoor erg dun, maar daar is Alderweireld niet echt mee bezig, zo geeft hij aan. "Ik speel zeker niet met de rem op", stelt de verdediger. "Ik blijf me gewoon maximaal inzetten, want als je niet aan honderd procent intensiteit traint op opwarmt, kom je in de match toch ook enkele procenten te kort. Ook tegen Panama gaan we er gewoon vol tegenaan. Dat moet ook. Als we die match niet winnen, komt er crisis denk ik."

Dedryck Boyata wordt de eerste back-up achterin. Alderweireld denkt dat de verdediger van Celtic Glasgow klaar is voor een basisplaats. "Wij, zeg maar de iets meer ervaren mannen, proberen telkens goed te communiceren met Boyata en co. Of Dedryck mentaal klaar is? Natuurlijk, waarom niet? Hij speelt bij Celtic en werd daar afgelopen seizoen ook kampioen. Hij kan de druk echt wel aan. In welke situatie we ook komen: we hebben goede ploeg en een goede bank waar we op kunnen rekenen. Dat is belangrijk en het zorgt ook voor vertrouwen."

Als we de match tegen Panama niet winnen, is het meteen crisis Toby Alderweireld

"Iedereen is fris"

Voorts had Alderweireld het over de "uitstekende sfeer" in het Duivelse kamp. "Ik zie een enorme wilskracht op training. Ik heb het gevoel dat we een heel duidelijk idee hebben over wat we willen en zullen doen. Elke speler zal beamen dat de voorbereiding prima was. De aanloop op het trainingscentrum in Tubeke heeft daar zeker een rol in gespeeld. We verloren geen tijd met lange verplaatsingen, konden onze families een paar keer zien: da's allemaal positief. Iedereen is fris aangekomen in Rusland en dat is er ook aan te merken."

Alderweireld speelt met de Duivels in een 3-4-3-formatie. De bondscoach gaf eerder al aan dat het perfect mogelijk is dat de nationale ploeg op een bepaald moment zal overschakelen naar een klassieke viermansdefensie. Maar volgens Alderweireld wordt daar voorlopig nog niet op getraind. "Iedereen kent dat systeem wel van bij zijn club. We proberen nu vooral de automatismen tussen de centrale verdedigers en de wingbacks (in eerste instantie Carrasco en Meunier, red.) aan te scherpen. En ook dat vind ik een slimme keuze."