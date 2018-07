Alderweireld moest ziek afzeggen voor Duivelse huldiging, maar is wel op zoek naar jonge vrouw die opvallend verzoek voor hem had TLB

17 juli 2018

21u49 16 Rode Duivels Geen Toby Alderweireld in Brussel afgelopen zondag. De verdedigende sterkhouder van de Rode Duivels moest ziek afzeggen voor de Duivelse huldiging en spendeerde zijn eerste dag in België in bed. Inmiddels meldde 'Mega Toby' wel dat hij al aan de beterhand is.

De afwezige Alderweireld kreeg zondag overigens een opvallend verzoek en dat is de verdediger ondertussen ook ter ore gekomen. Een jonge vrouw die naar Brussel was afgezakt, is duidelijk een grote fan van Alderweireld. "Toby, ik wil jouw handtekening als tattoo. Hoe regelen we dat", schreef de vrouw op een blad dat ze had meegenomen naar de hoofdstad. De vraag bereikte Alderweireld dus ook en de verdediger van Tottenham Hotspur - die zelf ook heel wat tatoeages heeft - riep meteen de hulp van zijn ruim 557.000 volgers in. Afwachten of zijn speurtocht iets oplevert.

So this girl's sign says: 'Toby, I want your autograph as a tattoo. How are we fixing that?' Let's fix it! Twitter do your thing! pic.twitter.com/Zj9mPxoHWv Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link

Alderweireld was zondag dus niet van de partij, maar op Twitter nam hij toch nog even de tijd om de fans van de Rode Duivels te bedanken. "Echt spijtig dat ik er zondag in Brussel niet bij kon zijn, maar ik hoop om jullie binnen twee jaar te zien. Ik voel me momenteel veel beter. Ik zou alle fans willen bedanken voor hun steun. Bedankt allemaal, merci à tous!!"

Feeling a lot better at the moment. I’d like to thank all the fans for their support!! A real shame I couldn’t be in Brussels on Sunday, but I’m hoping to see you guys in 2 years 😉 Bedankt allemaal, merci à tous!! 🇧🇪 #RedTogether pic.twitter.com/KKyqv3IT15 Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link