Alderweireld is op zoek naar jonge vrouw die opvallend verzoek voor hem had, wij vonden haar: "Ik méén het" Thomas Lissens/Rutger Lievens

17 juli 2018

21u49 29 Rode Duivels Geen Toby Alderweireld in Brussel afgelopen zondag. De verdedigende sterkhouder van de Rode Duivels moest ziek afzeggen voor de Duivelse huldiging en spendeerde zijn eerste dag in België in bed. Inmiddels meldde 'Mega Toby' wel dat hij al aan de beterhand is.

De afwezige Alderweireld kreeg zondag overigens een opvallend verzoek en dat is de verdediger ondertussen ook ter ore gekomen. Een jonge vrouw die naar Brussel was afgezakt, is duidelijk een grote fan van Alderweireld. "Toby, ik wil jouw handtekening als tattoo. Hoe regelen we dat", schreef de vrouw op een blad dat ze had meegenomen naar de hoofdstad. De vraag bereikte Alderweireld dus ook en de verdediger van Tottenham Hotspur - die zelf ook heel wat tatoeages heeft - riep meteen de hulp van zijn ruim 557.000 volgers in. "Laten we dit mogelijk maken. Twitter, doe je ding!"

Twitter dééd inmiddels ook zijn ding, want inmiddels raakte bekend dat de bewuste jonge vrouw Nathalie Standaert (24) is, afkomstig uit Aalst en wonend in Erpe-Mere. Ze is onder de indruk van de tweet van Mega Toby. "We zijn zondag met een paar vriendinnen naar Brussel vertrokken. Voor het WK had ik gezegd: als de Belgen het wereldkampioenschap winnen dan zet ik een tattoo van Toby zijn handtekening. Ik ben een grote fan van Alderweireld en eigenlijk was ik erg teleurgesteld dat de Rode Duivels het WK niet hadden gewonnen. Ik wou die tattoo echt wel zetten. Zondag stonden we al om 9 uur op de Grote Markt van Brussel en een vriendin had grote stukken papier mee om boodschappen op te schrijven. Er liepen heel wat fotografen en we vielen ook de fotograaf van HLN op. Het kwam online en Toby heeft het blijkbaar gezien."

De Rode Duivels mogen het wereldkampioenschap dan niet gewonnen hebben, Nathalie wil nog altijd doorgaan met haar tattooplannen. Buiten de tweet heeft ze voorlopig nog niks gehoord van Alderweireld. "Ik ben al vier jaar grote supporter van Toby. Iedereen had het altijd over Hazard en De Bruyne tijdens dat WK in Brazilië, mij was Toby Alderweireld opgevallen. Sindsdien ben ik hem beginnen volgen. Het is een 'crush', en ik denk dat ik zou flauwvallen als hij straks aan de telefoon zou hangen voor die tattoo. Ik zou echt niet kunnen antwoorden", zegt Nathalie.

So this girl's sign says: 'Toby, I want your autograph as a tattoo. How are we fixing that?' Let's fix it! Twitter do your thing! pic.twitter.com/Zj9mPxoHWv Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link

Alderweireld was zondag dus niet van de partij, maar op Twitter nam hij toch nog even de tijd om de fans van de Rode Duivels te bedanken. "Echt spijtig dat ik er zondag in Brussel niet bij kon zijn, maar ik hoop om jullie binnen twee jaar te zien. Ik voel me momenteel veel beter. Ik zou alle fans willen bedanken voor hun steun. Bedankt allemaal, merci à tous!!"

Feeling a lot better at the moment. I’d like to thank all the fans for their support!! A real shame I couldn’t be in Brussels on Sunday, but I’m hoping to see you guys in 2 years 😉 Bedankt allemaal, merci à tous!! 🇧🇪 #RedTogether pic.twitter.com/KKyqv3IT15 Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link