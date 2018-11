Alderweireld: “Ik heb hier geen woorden voor. Normaal overkomt ons dat nooit” XC

18 november 2018

22u54

Bron: VTM 0 Rode Duivels Toby Alderweireld was enorm ontgoocheld na de 5-2-pandoering tegen Zwitserland. De Rode Duivels liggen zo uit de Nations League. “Ik heb hier geen woorden voor”, klonk het bij de Tottenham-verdediger.

“We maakten te veel individuele fouten”, deed Alderweireld na afloop zijn verhaal. “We kwamen 0-2 voor, dan moet je die wedstrijd altijd uitspelen. Maar dan gaven we een domme penalty weg. Ook die gelijkmaker was dom. Plots begonnen de Zwitsers er opnieuw in te geloven.”

“Al die individuele fouten. Normaal overkomt ons dat nooit”, vervolgde Alderweireld. “We presteren heel constant, maar vandaag zakten we er volledig door. Een offday. Wat er in de rust gezegd werd? Toen stond het 3-2, wat geen drama was. We wilden gewoon de gelijkmaker forceren. In dat geval moesten de Zwitsers opnieuw twee doelpunten maken.”

Maar die 3-3 viel niet. Iets na het uur werd het zelfs 4-2. “We gaven die corner veel te gemakkelijk weg. En dan vloog die indraaiende voorzet in doel. Nadien probeerden we nog te scoren, maar dat lukte jammer genoeg niet meer”, aldus Alderweireld.