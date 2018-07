Al voor de match eten we sushi in Rostov, Jean-Marie Pfaff en Michel D'Hooghe Belgische eregasten en ook ex-Miss België weer van de partij Redactie

02 juli 2018

20u05 3

Prominent Belgisch bezoek in de Rostov Arena: Jean-Marie Pfaff, die met de Rode Duivels de vierde plaats pakte op het WK van 1986, veertig jaar geleden. De legendarische Belgische doelman werd, net als Michel D'Hooghe, met de privéjet van FIFA-voorzitter Gianni Infantino overgevlogen naar de Rostov Arena. "Een hele eer. En de Belgen gaan winnen", stelde de ex-keeper voor de microfoon van Sporza. Naast Pfaff nog veel ander tricolore geweld in de Rostov Arena, waaronder Noémie Happart en Deborah Panzokou, de partners van respectievelijk Yannick Carrasco en Thomas Meunier. Ook Pierre Kompany, papa van Vincent die in de basis startte, tekent present.