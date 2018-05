Adnan Januzaj droomt van tweede WK: "De bondscoach houdt van mijn stijl" Januzaj vol zelfvertrouwen, maar niét arrogant Niels Poissonnier in Spanje

19 mei 2018

09u39 0 Rode Duivels Vergeet de perceptie: Adnan Januzaj (23) is een sympathieke, innemende kerel. Vol zelfvertrouwen, maar niét arrogant. Dromend ook. Van een tweede WK. "De bondscoach houdt van mijn stijl." Maandag moet blijken hoe fel die liefde is...

Camp Nou, zondagavond. Er zijn slechtere plaatsen om je eerste seizoen in de Primera División af te sluiten. Januzaj - de voorbije weken meer dan eens uitblinker bij Real Sociedad - lacht eens: "Ik ben niet snel onder de indruk. Waarom zou ik trouwens nerveus moeten zijn? Ik weet dat ik met mijn techniek altijd iets kan forceren - óók in grote wedstrijden."

Tegen Atlético dolde je in het slot met Vitolo. Je weet toch dat je zó een doodschop riskeert?

"Hij kwam me nadien uitschelden, maar het was helemaal mijn bedoeling niet om hem belachelijk te maken. Of om arrogant over te komen. Ik wilde gewoon de bal bijhouden en een nieuwe hoekschop uitlokken, zodat we zeker waren van de zege (Real Sociedad won met 3-0, red.). Ik respecteer al mijn tegenstanders."

