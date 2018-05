21 veldspelers (waaronder Kompany) op training bij de Rode Duivels, Fellaini, Witsel en Vermaelen ontbreken TLB/KDZ

31 mei 2018

11u54

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 7 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez en zijn spelers hebben een nieuwe dag van hun WK-voorbereiding aangevat. Met 21 veldspelers werkt Martínez deze voormiddag een training af. Marouane Fellaini, Axel Witsel en Thomas Vermaelen verschenen niet op het veld.

Vincent Kompany bleef gisteren binnen, maar de 'skipper' van Manchester City huppelt vandaag wel opnieuw over het trainingsveld op het Belgian Football Centre in Tubeke. Dat geldt niet voor Axel Witsel. De middenvelder heeft nog last van de knie, een blessure die hij opliep bij zijn club Tianjin Quanjian in de Aziatische Champions League. Hij blijft al voor de derde dag op rij binnen.

Marouane Fellaini werkt nog steeds een individueel programma af en ook Thomas Vermaelen herstelt nog van een hamstringblessure die hij opliep bij FC Barcelona. Simon Mignolet is ook nog niet van de partij en daardoor traint de jonge Jens Teunckens nog steeds mee met de nationale ploeg. Na de training maken Thomas Meunier en Nacer Chadli hun opwachting op de persconferentie.

Morgen volgt de laatste trainingssessie voor de interland van zaterdag tegen Portugal, nadien zal Martinez enkele knopen doorhakken en nog vijf spelers uit de 28-koppige voorselectie elimineren - op dit moment lijken vooral Matz Sels, Dedryck Boyata, Adnan Januzaj, Youri Tielemans, Jordan Lukaku en Christian Benteke voor hun plaats te moeten vrezen, al hangt ook veel af van de evolutie van de blessures. Uiterlijk op maandag 4 juni moet de bondscoach zijn definitieve lijst van 23 aan de Wereldvoetbalbond overmaken.

