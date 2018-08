"Wil je me vermoorden ofzo?": het diner dat Romelu Lukaku zich nog wel een tijdje zal herinneren TLB

21 augustus 2018

18u06

Bron: DailyMail 0 Rode Duivels Romelu Lukaku bracht na het WK voetbal in Rusland zijn vakantie door in de Verenigde Staten. De spits van Manchester United toonde eerder al dat hij het wel naar zijn zin had in de States, maar één etentje zal 'Big Rom' toch liefst zo snel mogelijk vergeten.

Lukaku werd uitgenodigd door zijn "vriend" en NBA-ster Serge Ibaka (Toronto Raptors) bij hem thuis een hapje te komen eten. De 28-jarige Congolees-Spaanse reus van 2,08 meter heeft een eigen kookprogramma op YouTube ('How Hungry Are You?') en Lukaku was de centrale gast voor de tweede aflevering.

Omdat ook Lukaku roots in Congo heeft, besloot Ibaka om de Rode Duivel een Congolese specialiteit voor te schotelen: couscous met kippenpoten. Maar heel opgezet was onze landgenoot daar niet mee. "Wat is dat in godsnaam", stelde Lukaku toen hij zijn eten voorgeschoteld kreeg. "Kippenpoten? Wil je me vermoorden ofzo? De nagels zitten er nog aan."

Lukaku verloor er gelukkig zijn goed humeur niet bij. De Rode Duivel proefde even, maar hing niet veel later boven de toiletpot. "Je mag één van de getuigen zijn op mijn huwelijk, maar ik laat je niet in de buurt van de kookpotten komen", zei de spits tegen de NBA-ster. Ibaka kon er wel om lachen.

Trip naar Congo en WK-ontgoocheling

Lukaku geeft in het filmpje aan dat het van 1995 geleden moet zijn dat hij nog in Congo geweest is, maar dat hij volgend jaar wel nog eens richting het Afrikaanse land wil trekken. "Ik spreek Lingala in mijn huis, luister naar Congolese muziek en eet Congolees voedsel - zeker als mijn moeder er is. Op mijn paspoort staat dat ik Belg ben, maar eigenlijk ben ik eerder Congolees. Ze noemen me altijd een Congolees, dus voor mezelf ben ik dat ook."

En Lukaku kwam ook nog even terug op het WK van eerder deze zomer. De uitschakeling door Frankrijk viel de spits toch zwaar, zo geeft hij toe. "De eerste drie dagen na de nederlaag tegen de Fransen was ik down. We hebben getoond dat we de beste Belgische ploeg ooit zijn en we zijn ook één van de beste Europese teams van het moment. Het WK was een goede ervaring en we zijn een pak beter geworden. Nu moeten we de volgende stap zetten."