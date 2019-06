Exclusief voor abonnees “Verdomd, wat zijn we blij met zo’n spits”: onze chef voetbal eert Lukaku na diens 25ste goal in zijn laatste 21 interlands Stephan Keygnaert

11 juni 2019

23u26 0 Rode Duivels Schotland weerde zich kranig. Maar aan de voetballogica kon het niet weerstaan. De Rode Duivels wonnen. Niet eens in een hoofdrol blonk Lukaku uit met zijn twee goals. Leve Romelu.

Sommige mensen hebben eeuwig krediet. Kritiek op hen zal altijd gedempt zijn. Vincent Kompany, bijvoorbeeld.

Anderen staan elke dag ter discussie. Lof voor hen gebeurt steeds met een ‘maar’. Romelu Lukaku, bijvoorbeeld.

Vijfenveertig minuten lang zwoegden de Rode Duivels op zoek naar het openingsdoelpunt tegen een halve Schotse basisploeg die zich massaal terugtrok in Flanders Fields. Al die tijd vloekte Jan en alleman op Lukaku. En niet on­terecht. Ballen kaats­ten van zijn voet, hij trapte eens met rechts tegen zijn ­eigen linker, en voorts oogde hij statisch en apathisch op het hogesnelheidsvoetbal rondom hem.

The bad and the ugly of Romelu.

Maar dan is er ook die andere kant van ’m. De goalgetter in ­Lukaku. Die kwaliteit die hem 80 miljoen euro waard maakt. Lukaku-op-de-juiste-plaats. Lukaku die wedstrijden openbreekt. Net voor de rust knikte hij dan toch de 1-0 in doel uit een heerlijke assist van E. Hazard, kort voor het uur tikte hij de 2-0 tegen de netten nadat de Schotse keeper een knal van De Bruyne had weggeslagen.

